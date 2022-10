Bára, nebo Iga? Ostravu čeká třaskavý česko-polský boj. Na kurtu i v hledišti

Krejčíková se chystá fanoušky nabudit houževnatým výkonem. „Očekávám, že to zase bude bitva. Na kurtu nechám všechno, fanouškům chci ukázat české srdíčko a bojovnost, abych nemusela ničeho litovat,“ slibovala po semifinálové výhře 3:6, 7:6 a 6:4 nad Kazaškou Rybakinovou.

Třísetové klání v sobotu podstoupila i Šwiateková, Rusku Alexandrovovou nakonec zdolala 7:6, 2:6 a 6:4. A nebojí se ani ve formě hrající Češky.

„Předvádí solidní výkony, loni ukázala, jak umí být konzistentní. Letos se musela vracet po zranění, ale minulý týden vyhrála turnaj v Tallinnu. Upřímně mi na tom ale moc nezáleží, budu se na zápas soustředit jako na každý jiný.“

Jenže finále Agel Open v Ostravě bude přece jen unikátní. Vůbec poprvé na turnaji budou proti sobě stát čeští a polští fanoušci.

Kdo bude mít navrch?

Oba tábory doteď sdílely stejný cíl. Poláci během turnaje otevřeně ukazovali sympatie k českým hráčkám, v zápasech současné tenisové královny zase povzbuzováním strhávali celou halu na svou stranu.

Turnaj v Ostravě živě Přímé přenosy mohou diváci sledovat na stanici O2 TV Sport i v multidimenzi na O2 TV Tenis. Závěrečné duely doprovodí i speciální studio.

Po semifinálovém duelu Krejčíkové české vlajky ustoupily polským a skandování „Bára“ nahradil pokřik „Iga“. Ale všichni dál fandili společně.

V nedělním finále od 14:30 se ale přetahovaná přenese z kurtu i do hlediště.

„Upřímně se na to netěším, protože bude náročnější soustředit se na tenis. Až se na zápas budeme dívat zpětně, určitě to bude zábava. Každopádně po US Open už jsem připravena na všechno,“ uvedla Šwiateková, kterou diváci přílišnou horlivostí v semifinále paradoxně potrápili.

Ve snaze ji podpořit totiž využívali každého momentu k povzbuzování, a to klidně i mezi prvním a druhým podáním soupeřky.

Hned po zápase se proto Polka obrátila k tribunám s prosbou, ať mezi servisy nefandí a nesnaží se rozhodit podávající hráčku, protože se sama potřebuje soustředit na return.

„V tenise chceme vyhrávat férově,“ přidala pak na tiskové konferenci.

Čeští fanoušci bývají v podobných chvílích ohleduplnější, ale zároveň se jim nedaří vytvářet takový rachot jako Polákům, kteří navíc v hledišti často předvádí svou kreativitu plejádou originálních transparentů.

Polští fanoušci si kromě vlajek do hlediště nosí i originální transparenty.

V ochozech tak vidíte nápisy „1GA“, „Jazda Iga“, „V noci nespím, protože myslím na Igu“ v české i polské variantě a další nápadité vzkazy.

Tradičně nechybí ani vlajky s názvy měst, ze kterých podporovatelé světové jedničky přijeli. Celá řada fanoušků nosí červenobílou kombinaci a hrdě prezentuje šály, trika nebo mikiny s nápisem „Polska“.

I díky nim má turnaj skvělou atmosféru.

Když se fandí naplno

Ztichlou halou po výměně zahřmí potlesk a skandování. Že by už zápas skončil? Nikoliv. Polští fanoušci slaví se stejným nadšením každý dílčí úspěch své tenisové modly. I proto se jedenadvacetiletá lídryně světového žebříčku Šwiateková cítí v Ostravě jako doma.

„Diváci mi hodně pomáhají celý týden, hlavně teď byli důležití. Ve druhém setu jsem cítila, že nemám tolik energie, soupeřka navíc hrála velmi dobře. Ale atmosféra na kurtu mi rozhodně pomohla, dodala mi motivaci,“ ocenila diváky po semifinále s Alexandrovovou.

Radost Polky Igy Šwiatekové z vítězství v semifinále turnaje v Ostravě.

Síla jejích podporovatelů je poznat už při příjezdu do haly. Na obsazených parkovištích u Ostravar arény si hned všimnete, že kromě aut se zkratkou CZ na registrační značce, dorazilo i mnoho vozů s nápisem PL.

„Myslím si, že Poláků určitě přijede hodně, mají to za rohem,“ před turnajem správně předpovídala Petra Kvitová.

Halou se opravdu line polština, kterou sice můžete zaslechnout i na zápasech fotbalového Baníku či hokejového Třince, avšak masy polských fanoušků, které do Ostravy přitáhla Šwiateková, by i na zápasech těchto týmů vytvořily pořádný kotel.

Například deník Rzeczpospolita označil ostravský turnaj z pohledu Šwiatekové za „téměř domácí před plnými tribunami polských fanoušků“.

Není se čemu divit. Moravskoslezskou metropoli dělí jen hodina cesty od Katovic, od srdce dvoumilionové průmyslové konurbace, ze které to mají fanoušci podstatně blíž než do Varšavy, kde se vítězka letošního Roland Garros a US Open představila koncem července.

„Do Ostravy to mám tak daleko, že to skoro není u nás. Taková Iga Šwiateková to bude mít kousek, určitě blíž než já,“ žertovala nedávno Karolína Plíšková.

Podle atmosféry v hale se zdá, že Polka opravdu hraje na domácí půdě. I díky tomu může po skončení pozápasového rozhovoru stejně jako české hráčky poděkovat fanouškům v mateřském jazyce.

A tak bude o to atraktivnější sledovat, jestli ve vítězné řeči po finále zazní čeština, nebo polština.