Ósakaová po boji vyřadila mladou Ukrajinku. Do boje o osmifinále půjde i Kvitová

Ósakaová v souboji s velmi talentovanou Ukrajinkou získala první set poměrně snadno - osmnáctiletá soupeřka se sice snažila o rychlou útočnou hru, ale poměr nevynucených chyb 18:8 ji připravil o šanci na dobrý start. Japonce tak na zisk první sady stačilo pouhých pět vítězných míčů, přesto v klidu proměnila dva brejkboly ze sedmi, Ukrajinka si nevypracovala žádný.

Druhý set přinesl zápletku, srovnal se poměr nevynucených chyb a mladá Ukrajinka ukazovala proč předchozí dvě zkušenější soupeřky snadno přehrála. Neustupovala z odvážné hry, jako první získala brejk, a ačkoliv jedno podání ztratila, uspěla ve zkrácené hře.



Třetí set začala Kosťuková udrženým servisem, na což favoritka odpověděla čistou hrou. Ve třetí hře se Ósakaová propracovala ke shodě, ale šanci na brejk nedostala. Ukrajinka si pak vyžádala ošetření a nechala si důkladně zatejpovat kotník.

Hned vzápětí Japonka předvedla sérii zbytečných chyb a čelila třem brejkbolům. Situaci však s pomocí kvalitního servisu a několika výtečných úderů zvládla.

A než se talentovaná protivnice stačila vzpamatovat, prohrávala v další hře 0:40. Dva brejkboly ještě odvrátila, ale pak už Ósakaová vytáhla jeden z nechytatelných prohozů a byl tady zlomový moment v utkání. Přišla čistá hra, další prolomený servis a na závěr další čistá hra.

Po fiasku Karolíny Plíškové a Markéty Vondroušové už zůstaly v pavouku dvouhry jen dvě české tenistky. Kromě Kvitové ještě Karolína Muchová, kterou čeká souboj se Soranou Cirsteaovou v sobotu večer.



Kvitová v předchozích dvou utkáních ukázala, že turnaj v New Yorku by jí letos mohl sedět. Napřed si snadno poradila s Rumunkou Irinou Beguovou, pak po menším trápení v prvním setu suverénně ovládla duel s Ukrajinkou Katerynou Kozlovovou.

Česká hráčka si pochvalovala rychlost kurtů, které vyhovují její agresivní hře. „Když spustíme palbu, míče neskáčou moc nahoru a spíš sklouznou, což je pro mě dobré,“ prozradila.



Petra Kvitová se povzbuzuje ve druhém kole US Open.

Domácí Jessica Pegulaová má za sebou dva třísetové duely. Nejdřív porazila Češku Marii Bouzkovou 3:6, 6:2, 7:6, pak si v další vyrovnané bitvě poradila s Belgičankou Kirsten Flipkensovou 7:6, 6:7, 6:3. Poslední výsledky Pegulaové naznačují slušnou formu. Před US Open se v New Yorku dostala z kvalifikace až do čtvrtfinále a vyřadila například Bradyovou či Sabalenkovou.



Kvitová se s šestadvacetiletou Američankou střetne poprvé v kariéře.

Před třetím kolem US Open připomněla Naomi Ósakaová osud Ahmauda Arberyho, naháněného a zastřeleného dvěma bílými muži. Prý si ho spletli se zlodějem...

