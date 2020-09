Potřebuju brejk. Čelenku dolů! Úplná blbost, ale někdy pomáhá, říká Kvitová

Musela se zatraceně hecnout, aby pohromu zažehnala. Probudila se v ní povaha lvice a zbytek utkání zvládla znamenitě. Po výsledku 7:6, 6:2 mohla blaženě mávat svým příznivcům do kamery.

Jak těžké bylo otáčet úvodní sadu?

Na začátku jsem bojovala se soupeřkou i sama se sebou. Byla jsem hodně nervózní. Ztratila jsem servis, udělala dost dvojchyb. Snažila jsem se dostat zpátky, bojovala jsem, i když jsem se cítila hodně stažená.

US Open 2020 speciální příloha iDNES.cz

Prohrávala jste 4:5. Jako už mnohokrát v prekérní situaci jste zahodila čelenku. Bylo to úmyslné, nebo podvědomé gesto?

Už za stavu 3:4 jsem přemýšlela, že čelenka půjde dolů. Ale říkala jsem si, že ji brejknu i s ní. Když se to nepovedlo, tak jsem si řekla: „Teď už ji musím sundat, abych něco změnila.“ Já vím, že je to úplná blbost, ale někdy pomáhá.

Cítila jste se bez ní méně svázaná?

Naštěstí se mi povedl tie break, což mi udělalo velkou radost. Uvolnila jsem se. Odfoukla jsem si a byla klidnější. Brejkla jsem ji a vůbec jsem hrála o dost líp. Víc se mi dařilo na servisu a tolik jsem nekazila.



Jak strávíte volný den?

Už několik let mezi zápasy v New Yorku na tenis nejezdím. Ušetřím hodinu sem a hodinu zpět. Spíš odpočívám, zajdu si zacvičit do fitka a zaběhat. Pořád jsem aktivní, nemůžu celý den ležet. A pak vždycky něco vymyslím, koukám na televizi nebo si čtu.

Na US Open se vám v poslední době docela daří. Platí i letos, že se vám na něm líbí víc než kdysi?

Nejlepší byla v minulých letech Austrálie, ale je pravda, že na US Open jsem si našla svůj rytmus. Snažím se mentálně odpočívat. Líbí se mi taky, že jsou kurty letos rychlejší.

Příště se střetnete s Američankou Pegulaovou. Co vy na to?

Moc ji neznám. Musím se podívat na nějaké její mače a trochu si o ní promluvíme s koučem.