Kvitová bude hrát o čtvrtfinále US Open, střetne se s Američankou Rogersovou

Aktualizujeme 20:34

Na US Open zatím neztratila jediný set, suverénní výkony jí zajistily účast v osmifinále. A v něm má Petra Kvitová skvělou šanci na svá předchozí vystoupení navázat, o postup dál soupeří s 93. hráčkou žebříčku Američankou Shelby Rogersovou. Jestli se česká tenistka probije do třetího čtvrtfinále grandslamu v New Yorku v kariéře, sledujte od 21:00 v podrobné reportáži.