Vondroušová na US Open zabojuje o semifinále, vyzve domácí Keysovou

Vondroušová se minulým kolem protrápila, v osmifinále proti Peyton Stearnsové se prala s bolavým loktem. Houževnatou Američanku nakonec po vyčerpávající bitvě zdolala 6:7, 6:3, 6:2, avšak zdravotní potíže jí nedovolily nastoupit po boku Barbory Strýcové do čtyřhry.

„Brečela jsem. Samozřejmě jsme obě byly smutné. Ale ona ví, že jsem se dost natrápila se zraněními. Chápe, že si nechci vyrobit další závažné problémy. Řekla mi, že buď musíme jít na kurt na sto procent připravené, nebo to nemá cenu. Naštěstí mi rozumí,“ prozradila nedávná wimbledonská šampionka v singlu.

V úvodních kolech se česká tenistka příliš nenadřela, kvalifikantce Han Na-le i nasazené dvaadvacítce Jekatěrině Alexandrovové povolila pouhé tři gamy, Martině Trevisanové jen o jeden více. Právě ve třetí rundě proti Rusce Alexandrovové už problémy s loktem pociťovala, naplno se trable rozjely v osmifinálovém mači.

„Vzala jsem si během zápasu prášek, což dělám nerada. Ale už jsem toho měla dost. Sáhla jsem si na dno sil. Byla jsem vyřízená.“ O postup mezi nejlepší čtveřici se utká s Američankou Keysovou, která v předešlém kole hladce vyřadila světovou trojku Jessicu Pegulaovou.

„Maddie teď má parádní formu. Před turnajem jsme spolu trénovaly. Očekávám bitvu. Hraje hodně rychle, úžasně podává. Doma se cítí dobře, byla tu ve finále (v roce 2017). V grandslamovém čtvrtfinále se ale může stát cokoliv a já na kurtu nechám všechno, co mám,“ slíbila Vondroušová.

Keysová stejně jako česká hráčka ztratila na turnaji jediný set, i ona očekává vyrovnanou bitvu. „Má unikátní styl, protože zvládá skloubit nevyzpytatelné údery se silou a šikovností,“ chválila Vondroušovou.

„Navíc je levačka, což určitě znamená rozdíl, hlavně na příjmu, protože servis na vás jde se zcela jinou rotací, než na jakou jste normálně zvyklí. Když soupeřky hrají dobře, musíte se snažit přijít na jejich slabiny.“

Možná soupeřka Vondroušové

Pokud česká tenistka postoupí do semifinále, narazí v něm na Bělorusku Sabalenkovou. Turnajová dvojka porazila na newyorském grandslamu Číňanku Čeng Čchin-wen hladce 6:1, 6:4 a postoupila mezi čtyři nejlepší ve Flushing Meadows potřetí za sebou.

Sabalenková, jež se po vypadnutí Polky Igy Šwiatekové stane novou světovou jedničkou, živí dál naději na druhý grandslamový titul v sezoně, na začátku roku ovládla Australian Open. Čeng Čchin-wen porazila za 74 minut, zaznamenala 17 vítězných míčů a stále neztratila v New Yorku ani set.

Aryna Sabalenková slaví postup do semifinále US Open.

„Myslím, že jsem dnes hrála skvělý tenis. Se svým výkonem jsem moc spokojená. Získala jsem šanci hrát další grandslamové semifinále a podat v něm zase o něco lepší výkon,“ řekla v rozhovoru na kurtu.

Běloruska je v semifinále grandslamu posedmé v kariéře a popáté za sebou. Vloni na US Open vypadla v boji o finále s pozdější vítězkou Šwiatekovou. „Tentokrát udělám vše pro to, abych tu zůstala až do konce,“ dodala.

V akci Alcaraz a Medveděv

Ruský duel nabídne utkání mezi Medveděvem a Andrejem Rubljovem, oba soupeři na sebe narazí už podeváté. Medveděv je v souboji favoritem, na vzájemné zápasy vede 6:2. Ukáže se i světová jednička Alcaraz, který vyzve Němce Alexandera Zvereva.