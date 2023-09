Keysová chválí Vondroušovou: Má unikátní styl. Češka se chystá na běhání

S favorizovanou krajankou v pondělí zatočila výsledkem 6:1 a 6:3, na vítězné míče ji přestřílela poměrem 21:6. „Zatím se mi daří držet velmi solidní úroveň po celou dobu turnaje. A myslím, že v sobě pořád mám ještě spoustu dobrého tenisu,“ prohlásila.

Vondroušová vs. Keysová online od 1:00 v noci na čtvrtek SELČ

Zdařilým výkonem udělala dojem i na svou příští protivnici Vondroušovou.

„Před turnajem jsme spolu trénovaly. Očekávám bitvu. Hraje hodně rychle, úžasně podává. Doma se cítí dobře, byla tu ve finále. V grandslamovém čtvrtfinále se ale může stát cokoliv a já na kurtu nechám všechno, co mám,“ slibuje Češka.

Zápas pravděpodobně nejvíc ovlivní zdraví wimbledonské šampionky, jež si po osmifinále s jinou Američankou Peyton Stearnsovou stěžovala na bolavou ruku. Prohmatávala si rameno a ledovala loket, který se jí ozval v důsledku náročného programu.

Pokud bude Vondroušová v pořádku, soupeřky mají vyrovnané šance, což si uvědomuje i momentálně 17. tenistka světa Keysová.

„Je skvělá hráčka, dostala se i do finále Roland Garros 2019. Myslím, že její kariéra zatím není tak dobrá, jak by mohla být, jen kvůli zraněním,“ ukazuje 28letá Američanka, že o čtyři roky mladší Češku dobře zná.

„Má unikátní styl, protože zvládá skloubit nevyzpytatelné údery se silou a šikovností,“ vyzdvihuje její největší přednosti.

Američanka Madison Keysová hraje bekhend v osmifinále US Open.

„Navíc je levačka, což určitě znamená rozdíl, hlavně na příjmu, protože servis na vás jde se zcela jinou rotací, než na jakou jste normálně zvyklí. Když soupeřky hrají dobře, musíte se snažit přijít na jejich slabiny.“

Rivalky na sebe narazí premiérově, působivé kulisy jim poskytne centrální dvorec areálu, který nese jméno Arthura Ashe.

Keysová ho dobře zná už delší dobu, do závěrečných kol US Open pronikla poprvé v roce 2017, kdy ve finále podlehla krajance Sloane Stephensové. O rok později se ještě dostala do semifinále, nicméně v následujících čtyřech ročnících se v New Yorku trápila. I pod tíhou tlaku uhrála jen jediné osmifinále.

„Tehdy ještě Jess (Pegulaová) nebo Coco (Gauffová) nebyly tak vysoko, takže jsem většinou byla tou, o které se mluvilo. Letos se snažím nemít žádná očekávání a soustředit se jen na tenis,“ vysvětluje.

Pomohlo jí, že se mezi nejlepší osmičku vklínila už na červencovém Wimbledonu. A v New Yorku kromě krajanky Pegulaové vyřadila třeba 15. hráčku žebříčku Ljudmilu Samsonovovou.

„Po všech těch letech jsem se dostala do bodu, kdy už nemusím hrát. Dokud se tenisem bavím a chci se mu věnovat, tak budu pokračovat, ale už nemám pocit, že ho musím hrát a že když se mi nebude dařit, tak nevím, co budu dělat,“ přibližuje. „Pro moje mentální zdraví je určitě lepší, když hraju s nižšími očekáváními a nedávám si na sebe tolik tlaku.“

Keysová půjde už do svého desátého grandslamového čtvrtfinále v kariéře, zatím si v nich drží pozitivní bilanci pěti výher a čtyř porážek. Vondroušová dosud ze dvou případů, kdy se na jednom z podniků velké čtyřky ocitla mezi poslední osmičkou, vždy vytěžila postup.

A skóre si navzdory zdravotním komplikacím, se kterými se potýkala v osmifinále, kazit nehodlá.