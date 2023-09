Vondroušová: Hnala mě, trefovala lajny, nešlo nic dělat. Teď chci na Masters

Urputná přetlačovaná o osmý game druhé sady symbolizovala celý mač. Vondroušová si při soupeřčině podání vytvořila pět šancí jít do trháku na 5:3. Obecenstvo trnulo. Hrozilo, že se utkání zvrhne v drama. Jenže Češka neproměnila ani jednu z drahocenných příležitostí.

Načež si Keysová krásným bekhendem po lajně zajistila srovnání na 4:4. Zařvala si: „Come on!“ Pak její hlas zanikl ve vřavě, kterou vytvořili její krajané na Ashe Stadium.

A o pár minut později slavila vítězství. Zatímco Češka nevyužila žádný z devíti brejkbolů, ona zužitkovala tři ze tří.

Proč se vám nepodařilo prolomit rivalčin servis? Zavinila to smůla? Nervy?

Nebyla jsem nervózní. Maddie prostě obvykle trefila první podání. Párkrát jsem se i tak dostala do výměny a vedla si dobře. Ale prostě to nestačilo.

Bolela vás pochroumaná paže?

Ani ne, nacpala jsem se práškama. Nerozhodly moje potíže, to ona zahrála skvěle. Hlavně ze začátku mě hnala z prvního úderu. Trefovala lajny. Nešlo nic dělat.

Česká tenistka Markéta Vondroušová (vlevo) gratuluje po čtvrtfinále US Open své americké přemožitelce Madison Keysové.

Jak můžete čelit takové palbě?

Musela bych do balonů práskat hlava nehlava, což není můj styl. Druhý set už se vyvíjel líp. Chytila jsem se. Jenže ona se na centrkurtu cítí extrémně dobře, zatímco já na něm hrála poprvé.

Čekalo se, co předvedete po wimbledonském triumfu. Na zámořských betonech jste vyhrála devět ze dvanácti zápasů. Jste spokojená?

Myslím, že nikoho nenapadlo, že by se mi mohlo takhle dařit. Ani mě ne. Před Wimblasem jsem si řekla, že půjdu hrát bez stresu. Ani sem jsem nevyrážela s kdovíjakým očekáváním. A turnaje dopadly fakt dobře. Čtvrtfinále na US Open je úplně parádní.

Co o vás prozradily poslední týdny v Severní Americe?

Že titul z Wimbledonu nebyl nějaká náhoda. Všem jsem ukázala, že se umím dostávat do závěrečných kol turnajů. Ono to fakt není jednoduché. Někoho napadne: „První tři zápasy jsou přece v poho.“ Jenže všechny holky hrajou dobře. I při výsledku 6:2, 6:2 to může být dřina.

Chystáte se na nadcházející velký podnik v Guadalajaře?

Ne. Jsme už pět týdnů na cestách, což je na palici. Sezona je dlouhá, všechny už jsme vyšťavené. Chci si vydechnout i psychicky. Plánuju, že se pak zmáčknu v Asii, kde mám šanci zajistit si kvalifikaci na Masters. Když se to nepovede, svět se nezboří, ale připravím se na ni a porvu se o postup.

Máte ho na dosah, ne?

Jo, ale mně přijde, že to pak všichni honí do posledního bodu. A já si chci udržet své mentální zdraví. Nehodlám se stresovat až do konce, abych z toho nezešílela.