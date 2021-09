Britka Emma Raducanuová slaví postup do finále US Open. | foto: Reuters

New York (Od našeho zpravodaje) - Kde jinde se mohlo přihodit něco tak šíleného než právě ve ztřeštěném New Yorku? US Open se v ženské dvouhře za všeobecného nadšení zvrtlo v Crazy Slam. Na Flushing Meadows se mluvilo o zemětřesení či úderu blesku. Že prý je vše vzhůru nohama.