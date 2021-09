Úkaz jménem Raducanuová. Miluju život, jásá a odhání myšlenky na budoucnost

„Vždycky jsem snila o tom, že vyhraju grandslam. Tyhle věci prostě říkáte. Ale že se mi to opravdu povedlo? Tomu nemůžu uvěřit,“ usmívala se čerstvá šampionka US Open po finálovém vítězství 6:4 a 6:3 nad Kanaďankou Fernandezovou.

Osmnáctiletá Britka se stala první kvalifikantkou v historii, která se propracovala až ke grandslamové trofeji. Celé tažení navíc zvládla bez ztráty setu.

„Ale v každém zápase jsem čelila hodně potížím,“ připomněla. „I když skóre ukazovalo jednu věc, dynamika výměn byla jiná. Rozhodlo, že v celém turnaji se mi dařilo přitlačit, když jsem to opravdu potřebovala.“



O čem ještě na tiskovce mluvila?

O svém mimořádném úspěchu: „Necítím vůbec žádný tlak, je mi pořád jen osmnáct. Takhle jsem přistupovala ke každému zápasu tady v Americe. A přineslo mi to tuhle trofej, takže si nemyslím, že bych měla něco měnit.“

O výměně za stavu 5:4 a 30:30 ve druhém setu: „Byla neskutečná, upadla jsem při ní a celkem zle jsem si odřela koleno. Nechtěla jsem přestat, bála jsem se, že vypadnu z rytmu a pak půjdu proti brejkbolu. Ale nemohla jsem pokračovat. Nedovolili mi to, protože moje koleno bylo zakrvácené. Umpireová rozhodčí řekla, že se to musí ošetřit hned.“

O mečbolu, který proměnila esem ven z kurtu: „Nemyslím si, že se mi za celý zápas povedl takový servis. Řekla jsem si, že jestli ho mám zahrát, tak tohle je správný čas. Při nadhozu jsem vymrštila nohy jako nikdy dřív. A spadlo to tam. Tehdy jsem ještě nevěřila, že se to povedlo. Snažila jsem se to celé vstřebat.“



O posledních třech měsících, během nichž se ze 338. hráčky žebříčku stala grandslamovou šampionkou: „Do travnaté sezony jsem přicházela čerstvě po zkouškách, před prvním turnajem jsem trénovala jen tři týdny. Ale každým zápasem a vítězstvím jsem se zlepšovala. Wimbledonské osmifinále pro mě bylo neuvěřitelnou zkušeností, ale stále jsem byla hladová. Neměla jsem moc volna, tvrdě jsem pracovala. Že jsem v klíčových momentech vytáhla potřebné údery, bylo vyvrcholení všeho, co jsem se v posledních týdnech naučila.

O gratulacích, které obdržela i od britské královny Alžběty: „Nemám tušení, co se děje mimo tenhle malý svět, který tu máme. Zatím jsme byli jen s týmem v tiché místnosti a užívali si ten moment.“



O tom, jak se její život změní: „Teď rozhodně není čas, abych přemýšlela o budoucnosti, dalších plánech a rozpisech. Ani nepřemýšlím o tom, kdy pojedu domů. Právě teď akorát miluju život.“