Tenistky zabojují o finále US Open. Uspějí náctileté proti favoritkám?

Světová hráčka číslo 73 Fernandezová si na US Open poradila už se třemi hvězdami za sebou, pokaždé slavila po třísetové řeži.

Přemůže levoruká Kanaďanka další kvalitní protivnici v podobě druhé hráčky žebříčku Sabalenkové z Běloruska?

Aryna Sabalenková vs. Leylah Fernandezová Sledujte od 1:00 vývoj skóre.

Fernandezová ve třetím kole zaskočila obhájkyni Naomi Ósakaovou, poté šampionku turnaje z roku 2016 Angelique Kerberovou a ve čtvrtfinále i nasazenou pětku Elinu Svitolinovou.

Naopak Sabalenková využila svého nasazení k poklidnému postupu do semifinále. Jediný set ztratila hned v prvním kole, mezi osmi si poradila s Barborou Krejčíkovou.

Sakkariová proti britské kvalifikantce

Přes českou soupeřku prošla do semifinále i Řekyně Sakkariová, která v noci na čtvrtek zničila servisem Karolínu Plíškovou. Nyní si zahraje proti britské kvalifikantce Raducanuové.

Maria Sakkariová vs. Emma Raducanuová Sledujte zhruba od 3:00 vývoj skóre

Sakkariová na US Open vyřadila hned tři Češky, kromě Plíškové i Kateřinu Siniakovou ve druhém kole a Petru Kvitovou ve třetím. Zdolala i šestou nasazenou Biancu Andreescuovou.

Raducanuová musela coby 150. hráčka žebříčku nejprve do kvalifikace, z ní se však bez ztráty setu prostřílela až do semifinále. Povedlo se jí to jako první hráčce v historii US Open. Ve čtvrtfinále zastavila olympijskou šampionku Belindu Bencicovou.

Sestry Fruhvirtovy si zahrají o semifinále

O postup mezi poslední čtveřici párů ve čtyřhře juniorek budou usilovat Linda a Brenda Fruhvirtovy. Jejich soupeřkami budou nasazené jedničky Jimenez Kazintsevová z Andorry a Španělka Mintegi del Olmová.

Na druhém největším dvorci areálu odehrají svá semifinále mužské deblové dvojice.