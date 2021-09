Učitelka jí radila, ať místo tenisu studuje. A Fernandezová se teď směje

Obě spojuje mladý věk, exotické rodinné zázemí a především obdivuhodná forma na US Open.

Fernandezová na cestě do finále přemohla čtyři soupeřky z první světové dvacítky, naposledy druhou hráčku žebříčku Bělorusku Sabalenkovou.

Po třísetovém boji hrdě hovořila, jak se v rané fázi kariéry nenechala zviklat zlými hlasy, které jí odrazovaly od dráhy tenisové profesionálky.

„Hodně lidí o mně pochybovalo. Říkali mi, že bych měla přestat a radši se soustředit na školu,“ vzpomínala Kanaďanka. „Pamatuju si, jak mi to říkala jedna učitelka. Tehdy to tak vtipné nebylo, ale teď se tomu směju.“



I díky pochybovačům si Fernandezová vypěstovala pozoruhodnou vnitřní sílu a víru ve své schopnosti.

„Tu frázi jsem měla denně v hlavě a chtěla jsem dokázat, že si sny splním.“

Na US Open se jí to bezesporu povedlo. Navzdory svému věku obstála v klíčových momentech mnohem lépe než protřelejší soupeřky. Se zvládáním těžkých chvil už má totiž dlouholetou praxi.

„Když mi bylo deset, moje mamka musela na několik let odejít do Kalifornie, aby podpořila rodinu i mě v tenisovém světě,“ prozradila. „Ty tři roky pro mě byly těžké, protože v tomhle období mámu potřebujete.“



Při čtvrtečním semifinále už Irene Fernandezová, Kanaďanka filipínského původu, společně s otcem Jorgem narozeným v Ekvádoru svou dceru hrdě sledovali a povzbuzovali z lóže.

Na okruhu teprve dva měsíce

Podobně rozmanité rodinné zázemí má i Raducanuová. Narodila se v Torontu čínské matce a rumunskému otci, v Británii žije od dvou let.



„Mamka mi odmala vštěpovala tvrdou práci a disciplínu,“ přiznala i druhá finalistka US Open, že za brzký průlom vděčí výchově.

Do boje o titul se sice nemusela probít přes tak renomované sokyně, svou pouť newyorským grandslamem však zvládá s nebývalou noblesou.

US Open příloha iDNES.cz

V devíti zápasech, včetně tří kvalifikačních, ztratila jen 43 gamů, což je v průměru 2,4 hry na set.

„Je to šílené, nemůžu tomu uvěřit,“ smála se Britka po semifinálové výhře nad Řekyní Sakkariovou. „Vždycky jsem chtěla hrát grandslamy, ale nevěděla jsem, jak brzo to bude. Že jsem postoupila rovnou do finále v této fázi kariéry? Pro to nemám slov. Vždyť jsem na okruhu teprve dva měsíce od Wimbledonu!“

V Londýně při své grandslamové premiéře došla do osmifinále, ve Flushing Meadows si dokonce zahraje o trofej.

„Úroveň mé hry mě překvapila. Zvládám tady držet krok s nejlepšími hráčkami na světě. Uvnitř jsem sice tušila, že mám level možná podobný těm holkám, ale nevěděla jsem, jestli se mi podaří ho udržet.“



Vydrží ještě jeden mač?

„Obě hrajeme dobře, bude to skvělý zápas,“ zve Raducanuová na první grandslamové finále dvou náctiletých soupeřek od US Open 1999, kdy tehdy 17letá Serena Williamsová porazila o rok starší Martinu Hingisovou.