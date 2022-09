Žádná vila, ale život v akademii. Skromný šampion Alcaraz může být ještě lepší

Do tenisu se zamiloval ve čtyřech letech, když sledoval počiny svého otce.

„Že je ve mně něco výjimečného jsem si začal uvědomovat asi ve třinácti letech. Celý svůj život podřizuji tenisu. Miluji ho, na kurtu jsem jednoduše šťastný,“ vyprávěl Alcaraz pro ATP.

Jeho tenisový život se ještě více umocnil, když v roce 2018 začal trénovat v akademii svého současného kouče Juana Carlose Ferrera, který taktéž v minulosti kraloval světovému žebříčku.

O rok později se Alcaraz do akademie natrvalo přestěhoval a naplno se začal věnovat tenisové kariéře.

„Když v patnácti přijel do akademie, byl hubený jako špageta. Na rychlosti i síle jsme museli hodně pracovat, ale šikovné ruce šly poznat už tenkrát,“ popsal začátky Španělův kouč.

Carlos Alcaraz s trofejí pro vítěze US Open.

Ve španělském městě Villena se mladý tenista může zdokonalovat na 20 tenisových kurtech. Každý den začíná rozcvičkou v posilovně, k dispozici má také restaurace, studovnu, a dokonce i školu. Součástí areálu jsou i rustikální panelové domky, kde můžou tenisté přebývat.

„Žít v akademii znamená myslet na tenis 24 hodin denně. Pokud chcete býti dobrým tenistou, je to nejlepší rozhodnutí, které můžete udělat,“ popisuje devatenáctiletý Španěl.

Navíc už rok bydlí ve stejném domě, který obýval i jeho trenér Juan, když se v roce 2003 stal světovou jedničkou.

A stejně jako on v něm pomalu dozrál v sebevědomého tenistu.

V dubnu překonal rekord Rafaela Nadala, když se stal nejmladším hráčem, který se probojoval do elitní desítky žebříčku ATP. Nyní po triumfu na US Open světovému žebříčku vévodí jako historicky nejmladší tenista.

„Překonal jsem sám sebe. Odehrál jsem tolik dobrých zápasů s velkým nasazením jen ve dvou týdnech, což se mi předtím nikdy nepodařilo. Jsem opravdu šťastný, že se posunu na post světové jedničky, ale pořád se chci zlepšovat,“ vyprávěl Alcaraz po finále newyorského grandslamu.

Brzkým titulem a posunem do čela žebříčku překvapil i řadu odborníků.

Carlos Alcaraz zahrává bekhend ve finále US Open.

„Asi nikdo nepochyboval, že jednou bude světovou jedničkou. Ale přihlížet tomu, že to dokázal právě díky vítězství tady na US Open, je něco neuvěřitelného. Carlos dozrál i mimo kurt, vyspěl ve všem, co říká, a to se projevuje i v jeho výkonech,“ uvedl expert Eurosportu Mats Wilander.

„V devatenácti letech skvěle zvládá složité situace. Ano, občas na něm byla znát únava, a ještě v některých výměnách panikaří, ale všechno dokáže překonat, a to je nejdůležitější“, doplnil jeho kolega Alex Corretja.

I podle kouče Ferrera se může ještě výrazně zlepšit: „Říkám mu, že stále hraje na šedesát procent svých možností. Moc dobře si to uvědomuje a maká naplno.“

Využití jedinečné příležitosti

Do čela žebříčku však Alcaraze nedostala jen tvrdá dřina, ale své udělala i šťastná shoda okolností.

„Samozřejmě Novak letos nemohl hrát na dvou grandslamech, Roger Federer byl zraněný, Rafa taky nebyl stoprocentně fit, a navíc se za Wimbledon neudělovaly body. Přesto můžeme říct, že se stal světovou jedničkou hráč, který podával nejstabilnější výkony,“ přemítá Wilander.

Vzhůru Španělovi paradoxně pomohly i nepovedené turnaje v Montréalu a Cincinnati, na kterých podle trenéra ztratil na kurtu nadšení, ale zároveň z něj před US Open setřásly tlak.

Carlos Alcaraz přichází na finálový zápas US Open.

„Tehdy jsem se ani nemohl usmívat, jak je v zápasech mým zvykem. Do New Yorku jsem si přijel tenis zase užít a podat nejlepší výkony,“ prozradil Alcaraz.

Do turnaje vstoupil jako třetí nasazený a do záře reflektorů se dostával postupně po vypadnutí obhájce Medveděva a turnajové dvojky Nadala.

„A díky týmu, Juanovi, rodině a všem, kteří mě podporovali, jsem to zvládl.“

O vládci nové generace je však předčasné mluvit.

„Moc bych si přál, aby nyní začala éra Carlose Alcaraze. Je v jeho silách následujících deset let dominovat, ale nezapomínejme, že tady jsou další hráči jako Zverev, Thiem, Ruud nebo Tsitsipas, kteří chtějí také dobývat grandslamy,“ uvědomuje si kouč španělského mladíka.

Jako lídr mužského žebříčku bude mít situaci o mnoho náročnější.

„Všichni budou motivovaní k lepším výkonů. Hrát proti někomu z čela žebříčku je stejné jako nastoupit proti Realu Madrid nebo Barceloně,“ přirovnává kouč.

Nelze však pochybovat, že adeptem na zisk dalších cenných vítězství bude Alcaraz i nadále.

„Jsem stále hladový, na špici žebříčku chci vydržet ještě mnoho týdnů, nebo let. Budu pokračovat ve tvrdé práci a věřím, že zabojuji o další tituly,“ uvedla nová španělská hvězda.

Tentokrát už bude bojovat za bedlivého pozorování tenisového světa.