Alcaraz je zpět. Uzdravený mladík zbrojí na řež o tenisový trůn s Djokovičem

Zatímco většina konkurentů aktuálně zápolí v Rotterdamu či Delray Beach, kde se hrají turnaje na tvrdých površích, Alcaraz trochu nečekaně zamířil na menší antukový podnik v Buenos Aires.

Po dlouhém výpadku se chce osmělit raději v ústraní, rád by se utužil porcí ostrých gamů, než vyrazí prohánět elitní konkurenci. Středeční vstup zvládl, byť po boji: Srba Djereho přetlačil 6:2, 4:6 a 6:2.

„Je skvělé zase zažít vítězný pocit. Bez soutěžení a zápasů jsem byl dlouho, jen jsem se zotavoval. A teď jsem konečně dosáhl na svou první výhru v roce 2023,“ radoval se.

K ostrému duelu nastoupil poprvé od 4. listopadu. Tehdy bojoval ve čtvrtfinále Masters v Paříži, ale ve druhém setu musel utkání kvůli zranění břišních svalů skrečovat. Vinou těchto potíží vynechal i Turnaj mistrů a finálový podnik Davis Cupu.

A když v prosinci podstoupil dva exhibiční zápasy, načež zahájil finální fázi přípravy na začátek sezony v Austrálii, zranil si zase zadní stehenní sval na pravé noze.

Boj s Djokovičem o trůn

Kvůli zdravotním patáliím tak nemohl na grandslamovém Australian Open obhájit svůj status světové jedničky. O prestižní výsadu navíc přišel: po triumfu Djokoviče klesl na druhé místo právě za srbského velikána.

„Na čele žebříčku jsem strávil docela dlouhou dobu,“ připomíná 20 týdnů od poloviny loňského září do konce letošního ledna. „Teď je mým cílem vrátit se tam, na příštích turnajích se o to pokusím, moc se na to těším.“

K opětovnému uchvácení trůnu mu momentálně v živém žebříčku ATP schází 750 bodů. Mohl by těžit z toho, že jeho rival Djokovič není očkovaný, a tak kvůli platným regulím zatím nemůže hrát velké březnové turnaje Masters v Indian Wells a Miami. Srb žádá o výjimku a čeká na vyjádření amerických úřadů.

Pokud svolení dostane, bude největším favoritem obou akcí a trůn tedy pravděpodobně udrží. „Nemá žádné slabiny, každý jeho úder je úžasný. Je ve skvělé fyzické i psychické kondici, je skoro jako bůh, obdivuju ho za to, jak se tolik let dokázal udržet na vrcholu,“ oceňuje soupeře Alcaraz.

A právě z dlouhověkosti prozatím 22násobného grandslamového šampiona si chce dravý Španěl vzít příklad.

Velká touha po zlepšení

„Novak, Rafa (Nadal) i Roger (Federer) byli taky velmi dobří už v mladém věku, ale jak šel čas, posouvali se. Myslím, že co se týče hry, fyzičky i psychiky, můžu zlepšit úplně všechno. Společně s týmem budeme dělat drobné krůčky vpřed.“

Těmito slovy zároveň podotýká, že přestože už v 19 letech okusil euforii ze zisku grandslamového titulu i dobytí postu světové jedničky, stále je teprve na začátku kariéry. A ujišťuje, že nedostatkem motivace rozhodně netrpí. „Svůj sen jsem si splnil velmi rychle, prakticky za pouhý rok,“ ohlíží se na oficiálním webu ATP za loňskou sezonou.

„Snažil jsem se s tím vypořádat tak přirozeně, jak to jen šlo. Musel jsem si nastavit nové cíle, abych si tenis dál užíval, protože jsem velmi mladý a mám spoustu věcí ke zlepšení. Musíte dál trénovat a dívat se dopředu.“

Nejbližší cíl zní: dostat se co nejdřív do formy, kterou loni dusil soupeře. Dělové údery z obou stran, nezdolná fyzická výdrž, mentální odolnost v klíčových momentech.

Ve středu proti Djeremu záblesky těchto dovedností ukázal, nicméně sám cítí, že se ještě nenachází v optimální pohodě. V pátečním čtvrtfinále číhá další Srb Lajovič.

„Je to můj první turnaj od zranění, ale před každou akcí přemýšlím jen o titulu. I když teď to nebude snadné po takové době bez soutěžních zápasů. Proto jsem taky dorazil o pár dní dřív, abych si zatrénoval s dobrými hráči a dostal se do tempa.“

Tuší, že zpět na vrchol ho čeká náročný výšlap. Ale když už jednou tamní výhled poznal, logicky se touží vrátit.