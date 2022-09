Na turnaji WTA v Ostravě bude hrát i Kvitová, přijala divokou kartu

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová se v létě potýkala se zraněním zápěstí a o zdravotních potížích hovořila i po osmifinále na grandslamovém US Open. Nevěděla, kdy zvládne znovu naskočit do turnajového kolotoče. Nakonec to bude na domácím halovém podniku.

„Čekala jsem do poslední chvíle, jaký bude můj zdravotní stav a program dalších turnajů. Protože se cítím lépe a ostravský turnaj je nedaleko mého rodiště, využila jsem možnosti startovat na divokou kartu. Těším se do Ostravy do tamní haly na diváky a atmosféru, kterou mám tak ráda a moc dobře si na ni pamatuji ze zápasů Fed Cupu a loňského roku,“ řekla Kvitová v tiskové zprávě.

V pavouku silně obsazené hlavní soutěže turnaje kategorie WTA 500, kterému vévodí světová jednička Iga Šwiateková z Polska, doplní Karolínu Plíškovou, Barboru Krejčíkovou, Terezu Martincovou a Karolínu Muchovou. „Jsme šťastni, že se Petra vrací do Ostravy. Loni zde ukázala, jak velkou bojovnicí je, a do haly díky ní přišly tisíce diváků navíc,“ uvedla ředitelka turnaje Laura Ceccarelliová.

Loni Kvitová v Ostravě prohrála v semifinále s pozdější vítězkou Anett Kontaveitovou z Estonska, která se chystá obhajovat titul. Hrát budou také loňská poražená finalistka Maria Sakkariová z Řecka, světová trojka Paula Badosaová ze Španělska nebo olympijská šampionka Belinda Bencicová ze Švýcarska.