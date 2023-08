Hráčky si nebudou podávat ruce, varovali ve Washingtonu, aby zmírnili vášně

V mnoha případech se terčem pískotu a bučení stávali hráči z Ukrajiny, jejichž rozhodnutí nepodat ruku protivníkům z Ruska či Běloruska někteří fanoušci považovali za hrubě nesportovní. Nesouhlasné bouření publika si vyslechla třeba Marta Kosťuková na Roland Garros po mači s Arynou Sabalenkovou.

Na Wimbledonu pro změnu hlasitou nelibost diváků těžce vstřebávala Běloruska Azarenková, která po prohraném duelu s Ukrajinkou Svitolinovou nezamířila k síti s vědomím, že se jindy tradičního gesta nedočká.

„Pokud se budou lidi zaměřovat jen na podání ruky nebo nebo mě opilý dav na konci vypíská, je to škoda,“ zlobila se Běloruska.

Podobné vzepětí emocí považovali podle agentury AP organizátoři ve Washingtonu za nežádoucí, a proto před utkáním Azarenkové a Svitolinové pomocí světelné tabule vzkázali: „Na konci tohoto zápasu si hráčky nebudou podávat ruce. Vzhledem k okolnostem děkujeme za respekt k oběma sportovkyním během utkání i po jeho skončení.“

Zprávu pro jistotu vyvěsili ještě jednou pod úvodní sadě.

Statement on the screens after Svitolina takes the first set tiebreak over Azarenka: https://t.co/ckQN1pAEqi pic.twitter.com/8ZRfTxFj0U