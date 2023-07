Ruští tenisté mohou na turnaji v Liberci pokračovat, rozhodla policie

Zatímco tenisový turnaj WTA v Praze začal o víkendu bez hráček z Ruska a Běloruska, které do země policie nevpustila, na libereckém Svijany Open tenisté s ruským pasem startovat mohou. Cizinecká policie to vysvětluje odlišnými okolnostmi obou případů.

„Policie během řízení o ukončení pobytu hodnotí veškeré individuální okolnosti daného případu a rozhoduje se po řádném vyhodnocení s ohledem na přiměřenost daného postupu,“ vysvětlil iDNES.cz bez dalších podrobností mluvčí cizinecké policie Urban.

Podle turnajového ředitele Tomáše Trska hrály dostupné informace ve prospěch ruských tenistů. „Jeden (Klok) se narodil na Krymu a do roku 2014 to byl Ukrajinec. Je tu i s tamní delegací. A ruský pas mu byl přidělen až kvůli zabrání Krymu. A druhý hráč (Kivatcev) žije již osm let v Itálii a má zažádáno o tamní občanství,“ poznamenal v neděli Trsek.

Oba hráči však mají podle dosavadních informací zatím pouze ruské občanství. Jako hráče ruské národnosti je také vede asociace ATP i ITF. Mezinárodní turnaje tak hrají pod neutrálním statusem a bez uvedení národnosti.

Kivatcev už postoupil do hlavní soutěže

V turnaji tak oba po rozhodnutí policie pokračují. Kivatcev v pondělí postoupil do hlavní soutěže dvouhry, když ve finále kvalifikace porazil Australana Dellavedovu 6:4, 6:2. Kloka zápas o postup do hlavní části turnaje teprve čeká. V Liberci bude startovat také ve čtyřhře.

Na Svijany Open se hraje jubilejní 10. ročník. Celková prize money turnaje je letos výrazně navýšena, a to na 73 tisíc eur, z nichž vítěz obdrží 9 880 eur před zdaněním a 75 bodů do světového žebříčku. Z českých tenistů se na turnaji představí jako nasazená jednička Tomáš Macháč (109. ATP), čtyřkou bude Dalibor Svrčina (167.) a šestkou Jakub Menšík (200.). Volnou kartu navíc dostal od pořadatelů zkušený Jiří Veselý (458.).

Účast ruských a běloruských sportovců na soutěžích v Česku před měsícem zakázala svým rozhodnutím vláda. Jde o reakci na trvající invazi Ruska na Ukrajinu, kvůli které nemají ruští i běloruští sportovci od loňského jara přístup do většiny mezinárodních soutěží. Tenisové asociace ATP a WTA však Rusům a Bělorusům start umožňují, byť pod neutrální vlajkou.