Neřešme podání ruky, ale tenis! Azarenkovou vypískali, Ukrajinka slavila

„Pořadatelé už by měli vydat na veřejnost prohlášení, že mezi ruskými, běloruskými a ukrajinskými hráči nedojde k podávání ruky,“ vyzvala osmadvacetiletá Svitolinová.

Tím by se dalo podle ní předejít situacím, jaké zažila Azarenková po prohře 6:2, 4:6 a 6:7 při odchodu z kurtu. Někdo z davu ji vypískal.

„Já jsem už několikrát řekla, že dokud ruská vojska neopustí Ukrajinu a nezískáme zpátky naše území, ruku podávat nebudu. To je ode mě jasné prohlášení,“ připomněla Svitolinová.

Bývalá světová jednička Azarenková označila reakci z hlediště za nespravedlivou a zaskočila ji.

„Nemůžu ovládat dav. Nejsem si jistá, že všichni vědí, jak to je. Myslela jsem si, že to byl skvělý tenisový zápas. Pokud se budou lidi zaměřovat jen na podání ruky nebo dav, dost opilý, mě na konci vypíská, je to škoda,“ uvedla.

Cítila proto zklamání, ale nenechala se vyvést z míry. „Nedělejme to větší, než to je. To, jestli si někdo s někým na síti podá ruku, nebo ne, nezmění lidský život. Znám Elinu dlouho a měly jsme vždycky dobrý vztah. Okolnosti jsou takové, jaké jsou,“ uzavřela Azarenková.

Viktoria Azarenková po prohře s Elinou Svitolinovou.

Svitolinovou po vítězném tie-breaku 11:9 pohltily emoce. Kvůli válce i své nové rodině. „Myslím na lidi v naší zemi. Podporují mě, vím, jak moc to pro ně znamená,“ slzela.

A užívá si povedený návrat na kurty po mateřské pauze. „Je to druhý nejšťastnější okamžik v mém životě po narození naší dcery,“ dodala osmadvacetiletá tenistka, jež začala lehce trénovat v lednu.

V úterý si zahraje wimbledonské čtvrtfinále proti světové jedničce Ize Šwiatekové z Polska.