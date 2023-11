Tenisový rok zakončily v Top 10 hned tři Češky, nejvýš je Vondroušová

Wimbledonská vítězka Vondroušová minulý týden na finále sezony WTA Tour prohrála všechny tři zápasy a v konečném žebříčku je sedmá. Hned za ní je finalistka Roland Garros Muchová, jež v Mexiku nemohla startovat kvůli zraněnému zápěstí. Světovou desítku uzavírá Krejčíková.

V první padesátce je celkem osm českých tenistek: trio z top 10 doplňují Petra Kvitová (14.), Marie Bouzková (34.), Karolína Plíšková (37.), Linda Nosková (41.) a Kateřina Siniaková (45.). V elitní stovce je ještě 89. Linda Fruhvirtová.

Druhý rok po sobě skončí první Šwiateková. Čtyřnásobná grandslamová vítězka se vrátila do čela díky výhře nad Američankou Jessicou Pegulaovou ve finále Turnaje mistryň. Dvaadvacetiletá Polka byla na trůnu od dubna 2022 do letošího září, kdy ji po US Open vystřídala Aryna Sabalenková. Běloruskou rivalku Šwiateková porazila v Cancúnu ve víkendovém semifinále.

Světovou jedničkou ve čtyřhře je poprvé v kariéře Australanka Storm Hunterová. Nejlepší Češkou v deblovém žebříčku je na desátém místě Siniaková, jež byla ještě v polovině září v čele pořadí.