Tady nefouká a kurt je rovný? Stokrát lepší než Mexiko, směje se Vondroušová

Při prvním tréninku se usmívala, mezi výměnami se ocitala v obležení členů realizačního týmu. Všichni vyzvídali, jak se letošní wimbledonská šampionka po hořkém mexickém dobrodružství cítí.

Pořád vnímáte rozladění z toho, že organizace Turnaje mistryň neodpovídala prestiži a kvalitě obsazení?

Všechny jsme byly zklamané, zápasy se mi nehrály dobře. Ten poslední s Američankou Gauffovou prohrála 1:2 byl asi v největším větru, ale předvedla jsem nejlepší výkon, takže jsem si trochu spravila chuť. Hrála jsem dobře, akorát to celkově bylo náročné.

Zaznamenala jste, že kvůli dešti tam budou hrát i v pondělí?

Jo, viděla jsem. Já jsem ještě vypadla nejdřív, jak to šlo, i tak jsem ale dorazila na poslední chvíli. Holky (Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková) přiletí asi až v pondělí odpoledne, mají to úplně hrozné. Je neuvěřitelné, že musíme přelétávat z Mexika do Evropy a hrát za dva dny zápas.

V úterý proti Švýcarkám zvládnete nastoupit?

Asi uvidíme, jak budu vypadat v pondělí. Teď po prvním tréninku se cítím docela normálně, ale člověk má trošku adrenalin, jak je v novém prostředí. A zápas je pak samozřejmě úplně jiný.

Navíc vás může omezovat jet lag.

Hodně záleží, jak budu spát první noc a v kolik se mi podaří vstát. Ale tím, že jsem přiletěla na oběd a ještě se trošku hýbala, tak bych měla být v pohodě.

Jak se vám zamlouval první trénink v Seville?

Super, zdejší prostředí je stokrát lepší než v Mexiku, takže jsem spokojená. Nefouká tady, kurt je rovný, takže úplná paráda. (smích)

I povrch se vám líbí?

Je trošku rychlejší a míče na něm sjíždějí, ale myslím, že za pár dnů se na něj dá zvyknout.

Loket, se kterým jste měla problémy po US Open, vás nezlobí?

Už ne. Než jsme odletěli do Mexika, moc jsem netrénovala. Dostala jsem do něj několik injekcí a neservírovala úplně naplno. Ale na Masters jsem ho v žádném zápase necítila, takže jsem ráda, že můžu zase podávat na sto procent. A jinak se fyzicky cítím dobře. Na to, že hraju už rok v kuse, docela držím.

V reprezentaci jste ovládla deset duelů v řadě. Co vám tak svědčí?

Ani nevím. Týmové soutěže mám ráda odmala, teď se mi v nich dařilo neskutečně, což bych si chtěla udržet i tady, když budu jednička.

Nebojíte se této role?

Už jsem ji zažila. Je hezká, akorát na sobě cítíte větší tlak a lidi mají větší očekávání. Ale v týmu jsem hrozně ráda, furt si to užívám.

Jste i klidnější?

Určitě. Nejvíc jsem byla nervózní před dvěma roky, když jsme hrály finálový turnaj v Praze v O2 areně, tam jsem si všechno tak nějak odbyla. Tlak doma je mnohem větší než někde venku, byl to pro mě docela silný zážitek. Ale povedlo se mi tam vyhrát dva zápasy, což bylo super.

Vybavíte si, že i loni jste na finále BJK Cupu přicestovala rovnou z individuálního startu? Jen místo Turnaje mistryň jste hrála podnik ITF ve Shrewsbury.

Vzpomínala jsem na to teď v Mexiku. Byla jsem zklamaná, ale říkala si, že minulý rok jsem hrála osmdesátky a stovku (turnaje nižší kategorie), takže je to příjemná změna.

A nevadí vám, že jste v Cancúnu všechna tři utkání ztratila?

Člověk se takovými porážkami nesmí nechat rozhodit. Prohrála jsem s holkama z první desítky žebříčku a poslední zápas jsem měla k vítězství úplně blízko. Takže nemusím ztrácet hlavu a zkusím se co nejlíp připravit na zdejší zápasy.