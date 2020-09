Poprvé po diskvalifikaci. Djokovič na antuce v Římě bezpečně vyhrál

14:34

Ztratil jen pět her a první zápas od diskvalifikace z grandslamového US Open bez větších problémů ustál. Srb Novak Djokovič si na antukovém Masters v Římě poradil s domácím tenistou Salvatorem Carusem a po výhře 6:3, 6:2 postoupil do osmifinále.