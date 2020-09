Velká lekce, na kterou nezapomenu. Djokovič zahajuje pouť za očištěním

Deset dní starý incident řádně zatřásl tenisovým světem, především pak Djokovičovou pověstí.

Srb v osmifinále US Open po ztraceném servisu v záchvěvu frustrace bezmyšlenkovitě napálil míček za svá záda a trefil přímo do krku čárovou rozhodčí. Zasažená dáma notnou chvíli lapala po dechu, nakonec vyvázla bez vážné újmy.

A Djokovič?

Ač bylo jeho jednání neúmyslné, podle pravidel jej postihlo jediné možné východisko. Diskvalifikace.

„Samozřejmě byl šok skončit na US Open takovým způsobem, ale pravidla jsou jasná, takže jsem to akceptoval,“ uvedl světový hráč číslo jedna v pondělí při setkání s novináři na turnaji v Římě.



Bylo to poprvé, co o svém nešťastném počínání promluvil, bezprostředně po vyloučení z newyorského grandslamu vynechal povinnou tiskovou konferenci, za což vyfasoval pokutu.

Ve středu v italské metropoli na podniku prestižní série Masters 1000 zahajuje pouť za očištěním svého jména. První krok, který měl ale učinit už v zámoří, má za sebou: své jednání veřejně komentoval a litoval jej.

„Snažím se být tou nejlepší verzí sebe sama jak na kurtu, tak i mimo něj. Ale rozumím, že mám podobné výbuchy, takový jsem byl vždycky,“ vysvětlil.

„Opravdu mě mrzí, že jsem rozhodčí způsobil šok, v žádném případě si to nezasloužila,“ kál se. „Miluje tenis a pohybuje se v něm už pár let, jako dobrovolnice jen dělala svou práci.“

Nicméně ačkoli rozhodčí figuruje v celé kauze jako nevinná oběť, na sociálních sítích se stala terčem výhružných útoků ze strany radikálních srbských fandů, kteří jí vyčítají, že záměrně přeháněla svou reakci na zásah, aby napomohla diskvalifikaci.

Sám Djokovič za přečin zle pykal. Vedle pošramocení reputace přišel o body a prize money z US Open a především o obrovskou příležitost celý grandslam vyhrát.

„Samozřejmě jsem na to nezapomněl, nemyslím si, že na to vůbec někdy zapomenu, protože je to jedna z těch věcí, která vám zůstane v paměti po celý zbytek života.“

Jako vhodnou terapii vidí Srb co nejrychlejší návrat do turnajového frmolu „Nemyslím si, že budu mít nějaké větší problémy,“ věří.

„Je skvělé, že mám hned deset dní po tomto incidentu další turnaj, protože cítím, že čím dříve se vrátím do soutěžního módu, tím rychleji paměť přeprogramuji. Doufám v to nejlepší.“

Ve druhém kole v Římě jej čeká domácí Salvatore Caruso, 87. hráč žebříčku. A tak bude pro Srba zřejmě nejtěžší vyrovnat se sám se sebou a hlavně s tlakem okolí, které jej bude nově soudit podle jiných měřítek.

Přestože má Djokovič jisté, že překoná Samprase v počtu týdnů na pozici světové jedničky a v této statistice se osamostatní na druhém místě, v zářijových kronikách roku 2020 bude zapsán kvůli dosti odlišnému činu.

„Vezmu si z toho velkou lekci. Přemýšlel jsem o tom, probíral jsem to s týmem. Je to jen jedna z těch věcí, která je nešťastná, ale stává se,“ nastínil Djokovič svou katarzi. „Musím se zkrátka posunout dál.“

Ponese si však nechtěné a o to těžší břímě, které z něj žádné další tituly ani rekordy zcela nesejmou.