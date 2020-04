Soumrak grandslamů. Ani přepychové slavnosti patrně neuniknou zkáze

Módní revoluce se ovšem konat nebude. Simona Halepová s Novakem Djokovičem nedostanou šanci obhajovat loňské tituly.

Ctihodný veterán Roger Federer v necelých devětatřiceti přijde o patrně největší příležitost získat svou 21. velkou trofej. Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová nebo její krajanka Barbora Strýcová musí oželet svůj nejoblíbenější turnaj.



Jedinečné klání na pečlivě sestřižené londýnské trávě se poprvé od druhé světové války neuskuteční kvůli ničivé pandemii.

„S velkou lítostí oznamujeme...,“ začalo smutné prohlášení vydané ve středu v 17 hodin SEČ.

Není divu, ve stejný den se objevila zpráva, že v Británii prudce vzrostl počet obětí koronaviru.

Hektický rok? Kdeže!

Australian Open v lednu o pár dní uniklo kouřové cloně z rozsáhlých požárů, jež postihly východ země.

Roland Garros zoufale a troufale zkusilo utéct před virovou zkázou partyzánským přesunem turnaje z jara na přelom září a října.

Barbora Strýcová odehrává balon během finále deblu ve Wimbledonu.

Wimbledon si vzhledem k citlivému povrchu kurtů změnu termínu z konce června a úvodu července nemůže dovolit. I proto kapituluje.



US Open zatím v kalendáři zůstává (31. srpna až 13. září), jenže kdo by teď v těžce zkoušeném New Yorku myslel na esa, voleje a brejky? Vždyť se nyní areál na Flushing Meadows mění v pohotovostní nemocnici a vývařovnu pro potřebné.

Dámy a pánové s raketami se pečlivě připravovali na perný rok napěchovaný událostmi. Většina z nich si do programu vmáčkla olympiádu v Tokiu a mnozí by v srpnu, nejpozději v září, lamentovali, jak jsou tělesně i duševně vyřízení.



Místo vyčerpání však na ně padá úmorná prázdnota. Okruhy WTA a ATP se zastavily před americkými podniky v Indian Wells a Miami.

Po zrušené antukové části sezony se teskně loučí i ta travnatá. V naléhavém ohrožení jsou severoamerická betonová šňůra i podzimní asijské turné.

„Z mého osobního pohledu bude letošní návrat tenisu velmi těžký,“ citoval Craiga Tileyho, prezidenta australského svazu, deník Melbourne Age. „Národní soutěže mají snazší pozici než ty globální.“

Zamrzlé hemžení

Účinkující tenisového cirkusu se svým doprovodem čile kočují po různých světadílech, slétávají se a rozlétávají, na jednotlivých štacích se potkávají v různém složení.

Sledují je miliony diváků a tisíce reportérů.

Je takřka nemožné za současných okolností zajistit v takovém hemžení základní bezpečnost.

Srb Novak Djokovič se snaží ve svízelné pozici odehrát míč úderem mezi nohama ve finále Australian Open.

Pohromě se nevyhnou ani grandslamy, přepychem sršící akce, velkolepé slavnosti. Okázalé sportovní i kulturní festivaly sklesle počítají předpokládané ztráty.



V Paříži je odhadují na 260 milionů eur, čili asi 7,12 miliardy korun. Pokusili se jim vyhnout pirátským odložením RG na úvod podzimu, čímž však naštvali celý zbytek branže, jelikož se při katastrofě zachovali čistě sobecky.

WTA a ATP, které na stejnou dobu mají naplánované své podniky, nehodlají za úspěchy ve Francii udělovat žádné body do žebříčků.

V uplynulých dnech se měla uskutečnit usmiřovací schůzka nejvlivnějších tenisových bossů v Londýně, jenže znemožnila ji cestovní omezení.

Španěl Rafael Nadal podává během finále Roland Garros.

Prodělá i Wimbledon, ale částka bude výrazně nižší, neboť je pojištěný proti zrušení turnaje v důsledku pandemie. Nepřijde o příjmy za prodej lístků a vysílacích práv. Nahrazeny mu nebudou jen zisky z prodeje občerstvení a suvenýrů.



Není snadné si představit, že brzy pomine děsuplná apokalypsa, jež postihla New York.

Do tréninkových hal v Národním centru Billie Jean Kingové se dočasně vměstná 350 lůžek, uvnitř Louis Armstrong Stadium se má vařit 25 tisíc porcí jídla denně pro nemocniční personál. V areálu by se též mohli testovat lidé s příznaky choroby COVID-19.

Právě tady a teď se zřejmě nejostřeji zobrazuje kontrast mezi jistě povážlivými sportovními a finančními škodami a mezi bojem o holé životy.



Kdekdo už proto přijal variantu utnutí sezony nedlouho po jejím startu. Nekonal by se Turnaj mistryň v Šen-čenu ani finále ATP v Londýně. Bez vítěze by byl Fed Cup i Davis Cup.

Pakliže se vědcům nepodaří virus záhy zkrotit, tenisové scény zůstanou osiřelé nejméně do příštího ledna, kdy by se špička opět měla střetnout v Melbourne.

Ovšem taky tamní pořadatelé už pracují s různými scénáři. Ani Australian Open 2021 není v bezpečí.