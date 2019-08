Svijany Open v Liberci vyhrál Milojevič, Češi uspěli ve čtyřhře

Milojevič, který byl v roce 2013 světovou juniorskou jedničkou, uplatnil nátlakový tenis a v desáté hře třetí sady prolomil podání běhavého Brazilce.

„Bylo to moje první vítězství na antukovém challengeru. Dosud jsem hrál více na tvrdých površích. Pokud budu zdráv, do Liberce se za rok rád vrátím,“ řekl po triumfu Nikola Milojevič, který si vybojoval 80 bodů do žebříčku ATP a finanční prémii 6 190 eur.

České šance na finálovou účast zhasly v semifinále. Kvalifikant a velké překvapení Svijany Open Pavel Nejedlý podlehl Milojevičovi po velké bitvě ve třetí sadě 0:6, 6:4 a 5:7.

Ve druhém semifinálovém duelu nestačil český talent Tomáš Macháč, jenž v září posílí LTK Liberec v první lize družstev, na Dutru Silvu a prohrál jasně 3:6, 0:6.

„Věděl jsem, že v semifinále musím předvést výborný výkon, ale nebyl ani průměrný. Zkoušel jsem všechno možné, ale nešlo to. Prostě mi to nesedlo, ale je dobře, že jsem si to vybral v semifinále a ne v prvním kole,“ konstatoval 18letý Tomáš Macháč, pro něhož to bylo první semifinále na challengeru v kariéře a ve světovém žebříčku se posune do čtvrté stovky.

Finále čtyřhry ovládl na Svijany Open v Liberci nenasazený pár Jonáš Forejtek, Michael Vrbenský, který porazil druhé nasazené srbsko-chorvatské duo Cacič - Sancič 6:4, 6:3. Čeští mladíci tak spolu získali 80 bodů do deblového žebříčku ATP a prémii 2 670 eur.