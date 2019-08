Diváci se Čecha ve finále dočkají, věří manažer turnaje Svijany Open

Největšími úspěchy byly postupy do semifinále. V letech 2016 a 2017 se to povedlo Václavu Šafránkovi, letos si liberečtí fanoušci užili dokonce dvojnásobné semifinálové účasti, která byla pokud jde o jména hodně překvapivá. O finále marně bojovali kvalifikant Pavel Nejedlý a mladík Tomáš Macháč, přičemž pro oba byl v silné konkurenci postup do semifinále obrovským úspěchem. Vítězem Svijany Open 2019 se nakonec stal Srb Nikola Milojevič.

„Věřím, že se klidně už v příštím roce zase nějaký český tenista do finále dostane. Máme velmi nadějnou skupinu mladých hráčů jako jsou Lehečka, Macháč, Vrbenský nebo Forejtek. Mají perfektní podmínky na přípravu, náš turnaj je vlastně dělaný hlavně pro ně, takže doufám, že se liberečtí fanoušci, kteří byli letos opět úžasní, zase dočkají Čecha ve finále i jeho vítězství,“ přeje si Jan Stočes, manažer Svijany Open a šéftrenér pořádajícího LTK Liberec.

Největší českou nadějí byl letos v Liberci zkušený Jiří Veselý, ale triumf z prvního ročníku nezopakoval. Vypadl už ve čtvrtfinále s pozdějším vítězem Milojevičem 6:7, 6:1 a 2:6, ale poslední dva sety hrál s nepříjemným zraněním.

„Jirka si, bohužel, opět vykloubil palec na noze podobně jako v Davis Cupu. To byla smůla, protože jsme věřili, že turnaj vyhraje, nebo bude minimálně ve finále,“ popsal Jan Stočes. „Dohrával se zraněním, ale neskrečoval to a kvůli divákům, kteří na jeho zápas vyprodali areál, bojoval až do konce. Toho si moc cením, ale to zranění ho limitovalo.“

Challenger ATP Svijany Open nabývá na prestiži. V roce 2013 měl celkovou dotaci 30 tisíc eur, letos už to bylo nejvíce v historii 46 600 eur. A hlavní soutěž už nebyla nastavená na 32 hráčů, ale bez širší kvalifikace na počet 48.

„Po sportovní stránce jsme asi nejspokojenější za těch sedm let, protože jsme měli dvanáct českých hráčů v hlavní soutěži. Všechny volné karty dostalo naše nastupující mládí a ještě větší radost máme z toho, že někteří byli úspěšní. Macháč došel ve dvouhře až do semifinále a Forejtek s Vrbenským vyhráli čtyřhru,“ pochvaloval si Stočes.

„Pokud ale jde o to zvětšení turnaje a zvýšení prize money, to určuje ATP, my to musíme respektovat, i když je to trochu kontroverzní. Vedení ATP nás postavilo před hotovou věc a je a bude to obrovský nárůst nákladů až o půl milionu korun. Předpokládám ale, že tradice Svijany Open bude v Liberci díky hlavnímu sponzorovi pokračovat,“ doplnil.

Podpora se dá nadále čekat i od Českého tenisového svazu. Finále dvouhry si nenechali tradičně ujít jeho prezident Ivo Kaderka se svým zetěm, olympijským vítězem v judu Lukášem Krpálkem. „Za dvacet dva let mého tenisového prezidentování jsem absolvoval v celém světě mnoho turnajů a liberecký challenger Svijany Open patří ve své kategorii k nejlepším na světě. Budeme ho nadále podporovat a rozvíjet,“ potvrdil Kaderka.

Další velkou akcí v areálu U Jezírka bude ve druhém zářijovém týdnu turnaj první ligy smíšených tenisových družstev. V domácím LTK Liberec se představí i úspěšní mladíci ze Svijany Open Tomáš Macháč a Michael Vrbenský.

Osmnáctiletý talent Macháč se v září do libereckého areálu asi rád vrátí, protože na Svijany Open se poprvé v kariéře probojoval na challengeru ATP do semifinále. To mu vyneslo raketový posun v žebříčku o úctyhodných 111 míst, takže aktuálně mu patří 366. příčka na světě a je pátým nejlepším českým tenistou.