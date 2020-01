Stolním tenistům Chebu se v domácích duelech nedaří

První utkání letošního roku extraligy stolního tenisu se hrálo v místě, kde se extraliga nehraje a není zde extraligový klub. Ovšem ani nucená změna domácích stolů nepomohla hráčům SKST Cheb poupravit tristní domácí bilanci, s TTC Ostrava prohráli 2:4. V dosavadních šesti utkáních ani jednou nevyhrál za čtyři body a pouze jednou za tři, po výsledku 4:3 s Libercem.

Ve Františkových Lázních, kam se extraliga vrátila po třech letech, byť jen nakrátko (mimochodem poslední utkání zde bylo právě střetnutí těchto soupeřů ve finále zmíněného ročníku), nastoupily oba celky v nečekaných sestavách. Cheb nemohl nasadit ruského obranáře Stepana Shaposchnikova ani hostujícího juniora Radka Skálu. Ostrava zase svou největší hvězdu Chilana Felipeho Olivarese. Domácí naděje držel pouze Tomáš Tregler. Jeho spoluhráči Jan Žaloudík a junior Ondřej Květon na své soupeře nestačili. Proto také Ostrava vyhrála 4:2.

Na úvod prohrál Žaloudík s Bělíkem a chebská jednička Tomáš Tregler musel reagovat v souboji s Petrem Korbelem. Prohrál sice jeden set, ale bod nakonec přece jen udělal.

Ondřej Květon v barvách Chebu

Tregler porazil Korbela

„Viděl jsem, že snad už v prvním setu ho chytla záda, jenže pokračoval dál. To je hodně nepříjemné, nevíte, jak na tom soupeř opravdu je. A uhrát si to musí člověk za stolem stejně sám. Soustředil jsem se na sebe, snažil se nekazit a jsem moc rád, že jsem zápas dotáhl do vítězného konce. Petr byl ještě nedávno můj šéf, můj trenér, měl jsem z něho veliký respekt. Opravdu jsem rád, že mám tenhle zápas za sebou,“ svěřil se Tregler do kamery ping-pong.tv.

Bojovnost juniora nestačila

Následně junior Květon málem překvapil proti Bajgerovi, první set sice prohrál 1:11 a vypadalo to na rychlý konec, ale ve druhém vzdoroval až do koncovky. Podruhé tak musel srovnávat stav zápasu Tregler, povedlo se výhrou nad Bělíkem 3:0. Ve třetím setu odvracel dva setboly, jinak byl lepší.„Kdybych třetí set nevyhrál, bylo by to ještě husté. Šimon za tu dobu, co s ním netrénuji v jednom klubu, opět vyrostl a je lepší. Byl to těžký zápas, opět hodně o koncentraci. Je opět srovnáno a já věřím, že ještě jeden bod uděláme,“ věřil Tomáš Tregler.

Nikdo nepřidal další bod

To se nepovedlo. Žaloudík nestačil na Bajgera a účastník loňského mistrovství Evropy kadetů Květon měl velký respekt z legendy na druhé straně stolu Petra Korbela, jenž těžil ze servisu, byl lepší i na příjmu a nakonec vyhrál 3:0. „Bohužel Felipe Olivares je stále ještě v Chile, kde hraje důležitý turnaj. Vrátí se až v polovině ledna, takže jsem musel zaskočit já. Natáhl jsem si v prvním zápase zádový sval, což mě omezovalo v pohybu. Proto jsem rád, že jsem zápas zvládl a využili jsme toho, že ani soupeř nenastoupil kompletní,“ dodal po posledním zápase Petr Korbel.

Další utkání hraje Cheb opět doma, tentokrát doma v KC Svoboda v Chebu, ve středu 22. ledna přivítá od 18 hodin poslední Baník Havířov a už je nejvyšší čas vylepšit ponurou domácí bilanci.