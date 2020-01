Rodačka z Moskvy, americká patriotka. Keninová v Melbourne září

„Naši odešli do Ameriky, abych mohla prožít svůj americký sen,“ říkala v Melbourne. „Dali mi tuhle šanci a já jsem jim tuze vděčná.“

Za studené války nesmiřitelné velmoci mají pořád k objetím daleko, nicméně rusko-americká tenisová spolupráce funguje. A to dlouhodobě. První generaci představují třeba dvě modelkovské superstar Anna Kurnikovová a Maria Šarapovová, které se umění úderů do míčků odmala učily v zámoří. Ty si však ponechaly ruské občanství, zvlášť druhá je velká vlastenka.

Australian Open 2020 vše o prvním grandslamu sezony

Keninová spolu s ještě mladší Amandou Anisimovovou, loňskou semifinalistkou Roland Garros, představují novou éru. Dcery emigrantů z Ruska už evidují pouze jednu vlast. Tu s pruhy a hvězdami.

„Považuji se za nastupující zástupkyni nové americké vlny,“ řekla třeba loni – s americkým sebevědomím – Keninová.

K jejímu rodnému místu se váže poměrně zajímavý příběh. Rodiče se přes Atlantik vydali ještě za Sovětského svazu v roce 1987 a táta Alexander vypráví, že do New Yorku dorazili se 286 dolary. On si pomáhal nočními šichtami za volantem, máma Keninové je zdravotní sestra: začátky byly náročné. A proto v roce 1998 odletěli do původní vlasti, kde se narodila Sofia – spojili to s několikaměsíční návštěvou příbuzných, jejichž pomoc se hodila.

Brzy začalo být lépe. „Sofia byla ještě slavnější v pěti letech,“ usmíval se před rokem táta Alexander. Jeho dcera zrovna v Paříži na grandslamu porazila Serenu Williamsovou. Mimořádný tenisový talent nevysokou dívenkou již v útlém věku dostával na obálky magazínů, trénovat ji toužil kdekdo. Nakonec však zůstala právě pod otcovým vedením.

Role zázračného dítěte nezaručí slávu v dospělosti, jenže Keninová to zvládla: je zarputilá, agresivní i kreativní, což v Melbourne slibuje parádní čtvrteční semifinále proti domácí hvězdě Ashleigh Bartyové.

Vyzkoušejte kvíz Co všechno víte o Australian Open?

„Sofie je výjimečná bojovnice. Zbožňuje, když se může předvést na velkých scénách. Bude to bitva,“ pronesla Bartyová. Má se čeho bát, protože rváček Keninová sviští žebříčkem. Loni se z páté desítky vyškrábala na pozici číslo 12 a jako náhradnice naskočila na Turnaj mistryň, kde líčila: „Moje výkony jsou stabilnější, nebojím se ani těch nejlepších. Bezva. Ale pro příští rok mám zase o něco vyšší ambice.“

Aby vlétla do elitní desítky, potřebuje uhrát ještě jedno kolo. Což už by znamenalo bitvu o titul – USA si zkrátka mohou gratulovat, jakou tenistku díky životnímu rozhodnutí rodiny Keninových získaly. Na Australian Open hájí národní barvy jako poslední, i supertalentovanou krajanku Coco Gauffovou sama poslala na letadlo.

„Je to čest, výsada,“ pronesla Keninová. „A velký dík náleží mojí rodině – za všechno, pro mě udělala. Naši mi vždycky věřili. Celou tu neuvěřitelnou cestu jdeme spolu.“

A zdá se, že je to teprve začátek.