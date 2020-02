Odvážná Keninová: Za stavu 0:40 jsem zahrála pět nejlepších úderů v životě

„Musela jsem být odvážná, když jsem hrála proti Garbiňe, dvojnásobné vítězce grandslamu. Každý míč byla velká bitva, hodně pohybu, hodně emocí. Věděla jsem, že musím vytáhnout to nejlepší, za toho stavu 0:40 jsem zahrála pět nejlepších úderů v životě. A ty mě dostaly k vítězství na grandslamu,“ zářila Keninová, jejíž maximem na grandslamu dosud bylo osmifinále.

O čem ještě na tiskové konferenci mluvila?

ZPRAVODAJSTVÍ z finále dvouhry žen Australian Open

O prohraném prvním setu. „Byla jsem zničená. Cítila jsem, že jsem nevyužila své šance. Samozřejmě Garbiňe zahrála výborně, je to dvojnásobná grandslamová šampionka. Věděla jsem, že na to musím nějak zapomenout, posunout se dál a věřit v sebe.“

O pátém gamu třetího setu, kdy prohrávala 0:40. „Tu hru si pamatuji velmi dobře. Myslím, že určitě změnila zápas. Musela jsem v ní zahrát nejlepší tenis. To se mi povedlo a potom už jsem byla na koni a byla jsem připravena získat tu krásnou trofej.“

O nervozitě z prvního finále grandslamu. „Jsem nervózní před každým zápasem. Věděla jsem, že to musí jít stranou a prostě tam musím nastoupit, hrát, ukázat to nejlepší, co ve mně je, ukázat mé schopnosti a skvělý tenis. To se mi povedlo. Ten game za stavu 2-2, 0:40 už se mnou zůstane navždy.“

O vyspělosti a zkušenostech ve svých 21 letech. „Ve velkých arénách už jsem hrála, což mi pomohlo dostat se tam, kde jsem nyní. Mám ráda velké scény. Hraji proto, abych se tam dostala a zažila tu úžasnou atmosféru. Dává mi to motivaci posouvat se stále vpřed. Udělala jsem si mnoho fanoušků, kterým děkuji za podporu v uplynulých dvou týdnech. Byla to pro mě neuvěřitelná cesta.

O pozici americké jedničky. „Je to úžasné, jsem tak šťastná. Říkali mi, že jestli vyhraji, budu sedmá na světě. Reprezentovat Spojené Státy je velká čest. Můj sen se stal skutečností, všechna ta tvrdá práce, kterou jsem podstoupila, se vyplácí.“

O možné roli vládkyně ženského tenisu. „Ráda bych velké turnaje vyhrávala častěji, bylo by to úžasné. Právě teď ale stále nemůžu uvěřit tomu, co se stalo. Snad budu dál pokračovat a budu stavět na všem, co jsem v posledních dvou týdnech dokázala.“