Povrch, míče, kraťasy. Pařížské kulisy postavené pro Djokoviče

Jako by si kulisy postavil muž, který dokázal Nadala v jeho panství přetlačit jedinkrát v životě a jehož triumf z roku 2016, dlouho vyhlížený a poslední chybějící ve sbírce, emočně pohltil natolik, že následovalo období tápání, jako by mu tehdy došla motivace.

Teď ale vzpomíná Novak Djokovič rád. Taky má na co. V roce 2016 bylo Roland Garros zrovna nezvykle chladné a deštivé. A on Nadalovi vyrval titul.

„Nerad to dělám, protože se každý vyvíjíme jako tenista i člověk, ale několik věcí ke srovnání se skutečně nabízí,“ říká srbská světová jednička. „Na tohle nejsme zvyklí. Těžké míče, těžká antuka, chladné počasí. A já bych řekl, že to mojí hře docela pasuje.“

Jejich výkony v úvodních rundách v tomto směru nejsou měřítkem, spíš ukazují, jak moc výjimeční oba jsou; stejně jako trojka Dominic Thiem zatím soupeře převyšují o několik tříd, drtí je na prach.

Jenže pod tím vším kvasí podezření hraničící s jistotou.

Nadal to má vzhledem k výše vyjmenovanému o něco těžší, Djokovič o něco lehčí.

Dva rychlé příklady. Dvanáctinásobný španělský držitel Poháru mušketýrů nemůže využívat klasických vysokých odrazů míčů, což je jeden z jeho receptů na pařížský úspěch. „Jako kámen,“ ulevil si dokonce nad tvrdostí balonů, o nichž Brit Dan Evans dokonce pronesl: „Některé z těch, s nimiž hrajeme, bych nedal ani psovi na kousání.“

Španěl Rafael Nadal hraje bekhend ve druhém kole Roland Garros.

A spolu s tím se množí přikyvování tenistů o tom, jak důležité je v takových podmínkách umět zkrátit hru. Náznak rány – a hle, míč ladně dopadne těsně za síť, soupeř nestačí dobíhat a jen si vztekle odfoukne. Kdo to umí nejlépe? „Novak Djokovič,“ vůbec nezaváhá Stan Wawrinka, vítěz Roland Garros 2015. „A to od chvíle, co se objevil ve světě ATP. Používá kraťasy často, hlavně z bekhendu. Jakmile si v tomto směru začne věřit, je strašně těžké proti němu hrát.“

Ideálním vzkazem od Djokoviče v tomto směru bylo, když proti Mikaelu Ymerovi v1. kole použil tento úder 25krát! Což přináší ušetřené síly – „zabít“ míč je na pařížské antuce letos těžší než obvykle – i zvýšené sebevědomí. „Kvůli taktice je důležité mít co nejširší paletu úderů. A na antuce to platí ještě víc,“ řekl Djokovič.

Předpověď počasí se pro metropoli Francie nemění, dny bez deště budou výjimkou, teploty budou dál vybízet k povytažení límců bund. A aby toho nebylo v Nadalův neprospěch málo, pokud se nestane nic senzačního, už v semifinále ho čeká Thiem, rozhodně nejlepší antukář kromě dvou polobohů.

Tak se má stát příští pátek. Finále je naplánováno na neděli.

Mentálně má do něj zatím mnohem lépe nakročeno Djokovič. Nebo snad jeho sok hraje habaďúru a navzdory své antukové grandióznosti schválně stojí při zdi?

„Část mého já si proto strašně přeje, aby ho vyhrál Nadal,“ uvedl pro AP Jason Collins, čelný představitel firmy Wilson, dodavatele letošních míčů: „Ony totiž rozhodně nejsou z kamene. Tenis je z velké části psychologie a možná to všechno říká jen proto, aby ze sebe setřásl tlak.“