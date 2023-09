Nadal dál pauzíruje, ale věří: Bolest už je snesitelná, to dám

Nyní zpovzdáli sleduje, jak velký rival Novak Djokovič rozšiřuje svou sbírku grandslamových titulů nebo jak roste jeho španělský nástupce Carlos Alcaraz.

Chybějící vypjaté duely nahrazuje golfem, který aspoň částečně těší jeho soutěživého ducha. Dlouze přemítá i nad budoucností, ale vytoužený cíl si nechává stejný: návrat na dvorce, kde by stále ztělesňoval konkurenceschopného soupeře.

Zřejmě nejsložitěji prožíval, když musel na konci května vynechat milované Roland Garros. „Nemůžete od svého těla žádat pořád víc a víc, protože přijde čas, kdy vyvěsí bílou vlajku,“ vysvětloval novinářům čtrnáctinásobný šampion antukového grandslamu.

V červnu pak absolvoval operaci bedrokyčelního svalu, která jeho comeback ještě oddálila. „Neměl jsem na výběr. Lékaři mi vysvětlili, že i když zůstanu dlouho v klidu, stoprocentně se nevyléčím,“ vysvětloval Nadal v zářijovém rozhovoru pro Movistar+.

Rafael Nadal

V současnosti pokračuje v trpělivé rekonvalescenci. V 37 letech totiž moc dobře ví, že nemá smysl comeback uspěchat. Obzvlášť, pokud se naplní spekulace, že sezona 2024 by mohla být jeho rozlučková.

„Stále se snažím našlapovat velmi opatrně. Vím, že si musím dávat pozor,“ popisoval. Nejčastěji tak piluje údery z místa, náročnější pohyby zatím z opatrnosti vynechává.

Po dlouhých měsících komplikované léčby je přesto v dobrém rozmaru. „Má to jeden zásadní důvod – udělal jsem vše, co bylo v mých silách. Nemůžu si nic vyčítat.“

Častá zranění nevyužívá ani jako obhajobu, proč zaostává o dva grandslamové tituly za Djokovičem, který si na nedávném US Open přivlastnil už 24. trofej z turnajů velké čtyřky. „Můžu mu pouze pogratulovat k tomu, co všechno dokázal,“ uvedl pro deník AS a doplnil, že podle čísel Srbovi právem náleží označení nejlepší hráč historie.

Mnohem víc než cifry teď jeho mysl zaměstnává bedlivé sledování zdravotního rozpoložení a uvažování nad postupným návratem k plnohodnotnému tenisovému životu.

„Uvědomuju si, že se nevrátím a okamžitě nevyhraju Australian Open nebo Roland Garros. V současnosti mám k podobným úspěchům daleko, ale zároveň neříkám, že něco předem vzdávám.“

Aktuálně Nadal pracuje s několika scénáři, zcela jasno ještě nemá. Otázka, jestli bude sezona 2024 poslední, zůstává nezodpovězená. „Doufám, že zhruba v polovině listopadu budu moci říct, jak na tom jsem. Svůj současný stav bych popsal jako snesitelnou bolest. Zkrátka nic, s čím bych si nedokázal poradit.“

Rafael Nadal zdraví fanoušky, v Madridu zašel na fotbalisty Realu.

S mírnou nejistotou tak postupuje den po dni, postupně si zvedá tréninkové dávky a doufá, že rozhodnutí, jak dlouho bude ještě předvádět své umění na kurtech, zůstane aspoň částečně v jeho rukách. „Až budu tušit víc, zase vám dám vědět,“ slíbil.

Do té doby se může plnohodnotně soustředit na své další projekty v čele s tenisovou akademií. Nebrání se ani myšlence, že by z pozice trenéra vedl nastupující generaci španělských talentů.

Nejdřív však touží důstojně zakončit veleúspěšnou hráčskou kariéru.