Jedna prohra a na antuce nikdy více? Nadalův unikátní počin měl namále

dnes 11:32

Působí to opravdu velmi podivně. Jako by Superman přestal umět létat, jako by se z draků ze Hry o trůny stali vegetariáni. Ale děje se to: Rafaelu Nadalovi „nechutná“ antuka, prohrál na ní tři z pěti posledních setů. Přitom jde o povrch, na němž celý život připomíná tenisového gladiátora. A aby toho nebylo málo, děje se tak zrovna na turnajích, na kterých přepisoval dějiny.