Souboj titánů: na scéně amerického fotbalu se chystá zápas neporažených

„Je to pro nás čest zahrát si proti nejlepšímu současnému týmu ligy,“ říká Ondřej Paulus, hlavní trenér týmu z Vysočiny, který má na kontě zatím čtyři vítězství. Lions, největší favorit na titul, už nastoupil k pěti duelům a také všechny dovedl do vítězného konce.

Gladiators se v premiérové sezoně mezi elitou nechtěli smířit s rolí otloukánků. Tým udržel Američana Joshe Purdieho. K němu navíc angažovali jeho krajana, quarterbacka Reginalda Langforda. Ten dřív působil v Pardubicích.

K tomu si přidejte skvělé výkony sedmnáctiletého receivera Davida Calty a reprezentačního running backa Jana Dunovského. Není pak divu, že Gladiators jsou nejproduktivnějším útokem celé Paddock ligy.

Test pro nováčka

A v Jihlavě si premiérovou účast užívají. Už po dvou vítězstvích se mluvilo o startu snů, jenže teď už má tým na kontě výhry čtyři a získává si respekt soupeřů.

„Jde to dobře,“ usměje se Paulus. Z každého slova je znát, že si s týmem užívá, jak všechno šlape. V hlavě nosí nejen nejbližší souboj s Lions, ale i následující dva zápasy s brněnskými Sígrs a ostravskými Steelers. „Pak se definitivně ukáže, jak na tom jsme,“ usmívá se hlavní trenér týmu.

Možná soupeři tým z Vysočiny tolik neznali, po čtyřech výhrách už si ale dávají na Gladiátory pořádný pozor. „Určitě si nás pořádně rozeberou a připraví se na nás. To platí vždycky, když jdete hrát s týmem, kterému se daří,“ je jasné Paulusovi.

Top obrana proti top útoku

Hlavní trenér Prague Lions Zach Harrod si je vědom síly Gladiators. „Zápas pro nás představuje novou výzvu, protože jsme s Gladiators nikdy nehráli,“ připomněl historicky první duel mezi těmito týmy. Podcenění soupeře ze strany pražského týmu nehrozí.

„Na papíře to vypadá, že se utká nejlepší útok s nejlepší obranou,“ upozornil Harrod na statistiky. Lions se totiž kromě druhého nejproduktivnějšího týmu mohou pyšnit také skvělou obranou. Ta pustila soupeřům nejméně bodů v celé lize.

Harrod má jasno, co bude klíčem k úspěchu. „Musíme udržet jejich útok a hlavně Langforda. U něj to vše začíná,“ ví Harrod. Langford již v roce 2017 vyhrál cenu pro nejužitečnějšího útočníka celé ligy a dosavadní výkony ho pasují do role favorita pro tuto cenu i za letošní ročník. Je tedy jasné, že Lions budou před gladiátorskou šestkou na pozoru.

Podaří se Lions ubránit nebezpečný útok Gladiators? A udrží obrana Gladiators krok se svým soupeřem? To jsou hlavní otázky, které by měly rozhodnout o výsledku. V sobotu na stadionu FC Vysočina uvidí diváci od 16:00 napínavé představení.

A kdo ví, třeba je to generálka na Paddock Czech Bowl. Oba týmy ukázaly, že ambice na titul nejsou přehnané.