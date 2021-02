Štěpánek o Kordovi: Sebika neberu jako Američana, i když si občas plete pády

Čí výsledky v Melbourne vás po probuzení nejvíc zajímají?

Nejvíc mě zajímá Sebik, který je zrovna v Praze. Udělal dobře, že neletěl na kvalifikaci do Dauhá a pak na Australian Open. Vyhnul se karanténě. Jeden turnaj by mu včetně aklimatizace po návratu zabral dva měsíce. Místo toho postoupil do finále v Delray Beach, potrénoval týden v Praze, vyhrál challenger ve Francii a je na tom podobně, jako by v Melbourne uhrál čtvrtfinále.

Za třicet let na okruhu jsem nepoznal tak srdečnou a citově štědrou osobnost jako je Agassi. Tolik toho ví, umí pomáhat, zajímá se. O tenise přemýšlí jedinečným způsobem. Radek Štěpánek