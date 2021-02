ONLINE: Boj o čtvrtfinále Australian Open, Vondroušová čelí Sie Šu-wej

Vondroušová zažívá grandslamové osmifinále teprve potřetí v životě, v Melbourne tak daleko nikdy nebyla. V cestě za dalším vylepšením už tak zdařilého tažení jí stojí 71. tenistka světa Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

ONLINE: Markéta Vondroušová vs Sie Šu-wej Utkání sledujeme v podrobné reportáži.

Obě soupeřky se střetly už na začátku ledna, v Abú Zabí tehdy v tiebreaku rozhodující sady uspěla 35letá Asijatka.



„Tam docela foukalo, bylo to celé takové těžké, první zápas sezony,“ vzpomínala Vondroušová. „Teď už jsme všechny rozehrané ale z toho zápasu se dá samozřejmě poučit, něco se najde. Můj kouč se díval na její duel třetího kola, určitě něco vypozoroval.“

Česká tenistka si dosud v Melbourne poradila se Švédkou Petersonovou 2:1, poté bez ztráty setu vyřadila Kanaďanku Marinovou a Rumunku Cirsteaovou.

Světová deblová jednička Sie Šu-wej měla cestu do osmifinále přeci jen složitější. Nejprve shodně 2:0 přešla přes Bulharku Pironkovovou a Kanaďanku Andreescuovou, ve třetím kole zdolala další veteránku Italku Erraniovou po třísetovém boji.

Pokud Vondroušová uspěje, zaznamená svůj druhý nejlepší grandslamový výsledek v kariéře. Vedle finále Roland Garros 2019 hrála o rok dříve osmifinále US Open.

A že po Paříži a New Yorku umí zaválet i v Melbourne, ji velmi těší: „Je to samozřejmě skvělé, fakt super. Hrozně hezky se to poslouchá. Jsem ráda, že se mi takhle daří.“

Dvouhra žen přinese atraktivní duely, bude Djokovič fit?

Osmifinále ženské dvouhry proti sobě svádí zvučná jména. Na dvorci Roda Lavera se utkají Běloruska Aryna Sabalenková a 23násobná grandslamová šampionka Američanka Serena Williamsová, další vyrovnanou dvojici utvoří Rumunka Simona Halepová a Polka Iga Šwiateková.

O postup do čtvrtfinále by měl hrát také Novak Djokovič, srbský favorit si však ve třetím kole natrhl břišní sval, postoupil až po pětisetovém boji a o své budoucnosti v turnaji se rozhodne až podle výsledků lékařských vyšetření.

V utkání, které je v areně Roda Lavera na programu jako poslední, by měl zhruba od 10:30 českého času nastoupit proti Milosi Raonicovi z Kanady.

Ještě předtím se třetí nasazený Rakušan Dominic Thiem utká s Bulharem Grigorem Dimitrovem.