Nakládačka na centrkurtu. Dostala jsem výprask, všechno uletělo, říká Kvitová

Na závěr svého patnáctého Wimbledonu utrpěla třiatřicetiletá šampionka výsledkově nejhorší porážku. Dosud nejjednoznačnějším skóre ji tu předloni zdolala Američanka Stephensová 6:3, 6:4.

Přestože v pondělí navečer Kvitová ukradla Džábirové pouhé tři gamy, kráčela k síti s úsměvem. Objala ženu, která ji smetla, a krátce s ní promluvila.

Cestou do šatny se její tvář ještě jednou rozjasnila, zamávala tleskajícímu publiku, za chůze se otočila v jakési piruetce a zmizela v zákulisí.

V utkání se jí nepodařilo skoro nic. Vypálila jen čtyři vítězné údery. Náznak povstání ve druhé sadě, v níž snížila z 1:4 na 3:4, světová šestka rázně potlačila.

Co se vlastně na dvorci přihodilo?

Uns mě zničila. Podala výborný výkon. Prohrála jsem strašně rychle, což se mi často nestává. Udělala jsem moc chyb. Asi jsem příliš riskovala.

Skóre narůstalo opravdu svižně. Jak jste se cítila před utkáním?

Dobře. Jenže hned v prvním gamu mi uletělo pár míčů s větrem. Ocitla jsem se pod tlakem. Věřila jsem, že na Uns mám, což jsem ale bohužel nepředvedla.

Po jednom vašem podání vytáhla úspěšný kraťas, což je výjimečné, že?

Je. Trochu mě tím zahanbila, ale to je O. K. (směje se)

Co vám letělo hlavou po mečbolu?

Není to slušný výraz, ale dneska jsem prostě dostala na pr... A tak jsem to vzala. Doufala jsem v otočku ve druhém setu. Jenže výprasku jsem nezabránila. Tak to prostě je a já s tím nemůžu nic dělat. Uns je navíc dobrá holka. Proto jsem se na ni nemračila.

S porážkou jste se srovnala?

Neplakala jsem na kurtu a ani potom v šatně. Takže jsem ji přijala docela dobře. I když jsem zvyklá mít zápas ve svých rukách, což dneska platilo jen chvilku. Celé mi to nějak uletělo.

Zkazil vám zápas dojem z letošního Wimbledonu?

Nehodnotím ho úplně špatně. Prohrát ve čtvrtém kole bolí, ale na druhou stranu jsem očekávala, že v něm potkám silnou soupeřku. Kdo chce turnaj vyhrát, musí porazit ty nejlepší, což se mi nepovedlo. Ale nevybouchla jsem. Uhrála jsem to, co jsem měla.

Co plánujete na další měsíce?

Poletím do Montrealu, Cincinnati a New Yorku. Pak se asi vydám do Číny, ačkoliv cestování bude strašně náročné.

Jste zatím pátá v žebříčku pro Turnaj mistryň. Láká vás účast na něm?

Taky proto, že jsem vysoko, se ode mě očekává, že vyrazím i do Asie. Ale určitě pro mě větší motivaci představuje titul z grandslamu. Masters jsou fajn, ale že bych se kvůli nim měla přetrhnout, to zase ne.

Proč teď hrajete tenis?

Protože mě pořád baví, někdy ještě v sobě tu vášeň najdu. Pro mě je hrozně těžké trénovat a připravovat se, to je strašně na morál. Užívám si zápasy. I když teda ne takové, jako byl tenhle poslední.

Jak vidíte svou vzdálenější sportovní budoucnost?

Vy jste nějací zvědaví. (směje se) Zatím pro vás žádnou zajímavou zprávu nemám. Ale nechystám se skončit s tenisem, jestli vám to takhle stačí.