Kvitová zpět v zápasové akci: Nejdivnější bude nepodávat si ruku

Nebude to jako v časech před pandemií, to ještě rozhodně ne. I na tenisty čeká spousta novot vycházejících z hygienických nařízení. „Nejsme na to zvyklé,“ bilancuje Kvitová.

„Upřímně mi nepřijde etické si nepodávat ruku, to je asi to nejnepříjemnější. Je to sport, mělo by se hrát na určité úrovni,“ soudí dvojnásobná wimbledonská šampionka.

Nu což: zvláštní doba, zvláštní pravidla. Nejpodstatnější ale je, že se opět bude hrát. A díky tomu, jak kvalitní český ženský tenis je, i za přítomnosti velkých jmen: kromě Kvitové, která zahájí duelem s Barborou Krejčíkovou, naskočí do akce také Barbora Strýcová, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková...

„V tenise moc změn není; doufejme, že v nejbližší době bude,“ říká Kvitová o situaci v WTA, kde je hlavním heslem nejistota. „Samozřejmě jsme rádi, že je možné uspořádat turnaj v Praze, kde se utká celá špička. Že můžeme zahájit českou tenisovou soutěž, ráda jsem součásti.“

Formu jako v All England Clubu nejspíš nepředvede nikdo ze zúčastněných. „Snad nikdo nečeká žádné výkony, které sice můžou, ale nemusí přijít,“ usmála se Kvitová na tiskové konferenci přes povinnou roušku.

„Dostat se do zápasového rytmu bude nejtěžší, nehrály jsme strašně dlouho. Navíc budeme hrát bez lidí; to si zatím nedokážu představit. Doufám, že to nějakým způsobem zvládneme. Nejdůležitější je vrátit tenis zase zpátky - v Česku i ve světě.“

Kvitová je po celou kariéru vyloženě zápasový typ. Klání na body, gamy a sety ji vyhecuje k nejlepším úderům. Ale po tak dlouhé době je nejen její forma těžko rozluštitelnou hádankou. „V ostrých zápasech přicházejí nervy a situace, co na tréninku nejsou. Bude to jiné.“

VIDEO: Snad od nás nikdo nečeká výborné výkony, řekla Kvitová o pražském turnaji Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Neodhadnutelná je ostatně celková situace v tenisu. Nehraje se od března, variant je spousta: v ideální variantě ještě dva grandslamy, v té průměrné jen pár turnajů na závěr roku, nejhorším scénářem je zcela odpískaná sezona. Indicie nadále scházejí.

„US Open a Roland Garros pořád bojují o to odehrát turnaje bez diváků. Za mě radši nehrát,“ soudí Kvitová. „Je to jiné, lidi jsou náš hnací motor. Nepřijde mi to úplně hezký, tenis si to nezaslouží.“

Proto se také ona řadí do houstnoucího tábora těch, co by raději slyšeli nepříjemný verdikt o zrušení zbytku tenisového roku 2020, ale aspoň včas. „Mám svoje roky, snad nějaký grandslam ještě odehraju,“ vyhlíží Kvitová budoucnost.

Současnost je v koronavirové mlze. Proto pár jistot v podobě kvalitních duelů ve vlasti značí příjemnou změnu.