Tenis je hrozně globální, letos se hrát nezačne, domnívá se Kvitová

Česká tenistka se tak svým názorem připojuje k Andymu Murraymu, který prohlásil: „Překvapilo by mě, kdybychom začali hrát už v září. Myslím, že tenis bude jeden z posledních sportů, které se vrátí do normálního stavu, protože v něm přijíždí na jedno místo hráči, trenéři a týmy z celého světa.“

Aktuálně je veškeré dění na tenisové scéně přerušené minimálně do poloviny července, kvůli pandemii koronaviru organizátoři zrušili letošní grandslam v Londýně, Roland Garros pak přesunuli na podzim. Tenisová elita by se měla sjet do Paříže bezprostředně po US Open.

Ani k tomuto termínu se však Kvitová nestaví optimisticky. „Myslím, že se to letos asi nestihne, že se všechno posune a bude to až příští rok,“ uvedla.



Světová dvanáctka využila zmírnění vládních opatření a od 7. dubna se vrátila k tréninku na kurtu, momentálně na něj chodí dvakrát týdně. „Aby mě nebolela ruka a zvykla jsem si. Jak ale není motivace a vidina turnajů, tak mě to tolik nebaví. Je to pro mě složitější,“ přiznala vítězka Turnaje mistryň z roku 2011.

K samotnému hraní přidává také fyzickou přípravu, denně doma cvičí a běhá podle plánu kondičního trenéra. „Všechno dělám poctivě,“ uvedla.

A za měsíc by se mohla představit i na turnaji, tenisový svaz totiž připravuje sérii akcí pro rozehrání hráčů a hráček. První klání je vypsané pro osm žen na betonu, uskutečnit by se mělo 26. května.

„Bude dobré mít zase nějaký adrenalin a být s lidmi okolo. Pokud se nestane něco mimořádného, tak si ráda zahraju,“ těší se Kvitová.

Český tenisový svaz plánuje turnaje bez diváků po uvolnění sportovních akcí, což bude v omezeném počtu osob nově možné od 25. května. Po zahajovací akci na Spartě mají přijít na řadu týmová soutěž i série turnajů O trofej solidarity a naděje ČTS, které se mají uskutečnit v různých tenisových areálech v Čechách a na Moravě.