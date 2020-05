Strýcová dumala: Má ještě cenu hrát? A rozhodla se: Má!

Její verdikt prozrazuje už to, že po boku Petry Kvitové - obě v rouškách - v pondělí seděla v provizorním tiskovém středisku v sále pražské Sparty. „Mám za sebou strašně dlouhou kariéru. A nechci přestat kvůli pandemii,“ rozhodla se.

Ne, covid-19 ji „nedostane“.

Strýcová dál prožívá své pozoruhodně úspěšné tenisové roky. Jedna z nejdrobnějších mezi elitou WTA. Bojovnice. Srdcařka. I proto si chce o svém sportovním osudu rozhodnout sama: „Nevím, jak dlouho chci pokračovat. Ale chci si zahrát opravdový zápas!“

Na velké scéně. Před plným hledištěm. Pro radost bouřícího davu.

Na pražském turnaji se jí to nepoštěstí, nikoli však vinou pořadatelů. Těm naopak skládá poklony. „Dneska je všechno nějaká změna a tohle bude oslava tenisu,“ vyhlíží klání tuzemské elity. „Jsem ráda, že se pomalu můžeme vracet do normálu. I svět uvidí, že se dá uspořádat taková akce, což je úžasné. Máme plno dobrých světových hráček, v tom máme obrovskou výhodu,“ těší ji.

Ona je úřadující wimbledonskou šampionkou ve čtyřhře, hlavní star turnaje Petra Kvitová vyhrála v All England Clubu dvakrát hlavní soutěž, čím dál lépe se prezentuje Karolína Muchová, do širší špičky nahlédla Kateřina Siniaková. Pestrý soupis účastnic.

Anebo ještě jiné děvče. „O dvacet let mladší než já,“ kroutí Strýcová očima, když dojde na její úvodní soupeřku, senzační teenagerku Lindu Fruhvirtovou (sledujte online reportáž).

Věk je věc jedna, elán druhá. Strýcová byla úplně první z těch, co na účast na pražském klání kývla: „Věděla jsem, že cesta z toho v uvozovkách nicnedělání bude dlouhá, čas máme, necestujeme. Proč ne!“

Zvlášť když se dalo parafrázovat: na domácí frontě sice oblačno, ale s lepšícím se nebem, zato za hranicemi deštivo, zataženo.

„Informace z WTA nejsou úplně pozitivní. Všichni se snaží, ale udělat turnaj v zahraničí není jednoduché,“ ví Strýcová.

„Můj osobní názor je, že se to asi nepodaří. Byla bych ráda, kdyby se pár turnajů na konci roku odehrálo, ale bude to strašně moc složité, opravdu. Vycestovat do USA nebo hrát v Pekingu a Wu-chanu by se mi asi nechtělo,“ zmiňuje čínské velkoměsto, odkud se koronavirus rozšířil po zbytku planety.

Vítejte tedy, nové pořádky. V něčem smutné: „Hrát bez diváků, to jsem naposledy zažila jako dítě. Třeba grandslamy si to absolutně nezaslouží.“

V něčem přece jen s nádechem optimismu: „V tomto případě jsme šťastní, že můžeme znovu hrát.“

A pak? Strýcová by brala jasnější budoucnost. „Než pořád čekat, radši tuhle sezonu ukončit,“ soudí. „A pak zase začít v lednu.“

I s výhledem na odložené Tokio.