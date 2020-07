Kvitová: Moje ruka na antuce trpí víc. Ale na Roland Garros jet chci

Oranžový povrch pro Kvitovou nikdy neznamenal kdovíjakou lásku. Ne že by na něm neslavila, třeba na specifické antuce v Madridu získala dokonce tři tituly. Ale tenis na ní je bolavější. Což teď platí nemile doslovně.

„Snažím se na antuce dávat víc liftu, což u mě není obvyklé. Skáče to všude možně a jinak, člověk trpí a je to cítit na celém těle,“ líčí Kvitová. „U mě hlavně na ruce. Už toho má za tu spoustu let odehráno docela hodně.“

I letos se restart v podobě v Česku a na Slovensku pořádaných akcí konal z velké části na antuce. Proto Kvitová raději preventivně pauzírovala. A vyhledala lékařskou kapacitu Koláře; vzpomínky na Roland Garros 2019 byly stále čerstvé.

„Děje se tak hlavně při úderech, při forhendu,“ říká o svých antukových potížích. Plynou logicky také z operace, kterou musela absolvovat poté, co byla na levačce těžce pořezána při přepadení z prosince 2016. „Všechny svaly kolem pak začnou tuhnout. Tak to vypadalo i loni v Paříži, i když se mi o ruku starali fyzioterapeuti. Pak přišel jeden úder - a ruplo v tom. Od té doby s tím trochu zápasím.“

V Paříži tehdy Kvitová těsně před startem grandslamu smutně nakráčela na tiskovku a nuceně se z turnaje odhlásila. Letošní klasickou antukovou pasáž zrušila pandemie koronaviru a ani na úvod při exhibičních akcích to kvůli pobolívající levačce nebylo ono.

Ale že by na tenis na antuce úplně zanevřela? Kdepak.

„Pokud se Roland Garros uskuteční, přemýšlet o účasti nebudu a určitě pojedu. Pokud to zdraví dovolí, tak stoprocentně,“ vyhlíží grandslam odložený na přelom září a října. „Teď se připravuju, ale nejspíš ne úplně tak, jak bych měla, což trochu odnáší i ruka. Pokud to půjde, budu se jí věnovat, abych byla připravená.“

Což byl ostatně i vzkaz od guru fyzioterapie Koláře: „Ruku mi uvolnil s tím, že se o ni budu muset trochu víc starat. Ale na trávu a tvrdé povrchy bude v pohodě.“

Ne, to není chyba, Kvitová má i přes zrušení jejího nejmilovanějšího Wimbledonu skutečně v plánu zahrát si tenis na pažitu, na trávě absolvuje první část exhibičního turnaje v Berlíně.

A pak? Pevně daný program nemá. Akce na tvrdých površích Severní Ameriky se přitom blíží, US Open má odstartovat 31. srpna.

„Upřímně zprávy moc nesleduju,“ říká Kvitová o nepříliš dobré situaci v USA. „Ale pořád to vypadá tak, že US Open bude. Pokud ano, zařídím se. Může se to změnit, zrušit, ale pokud bude všechno platit a i ostatní hráčky pojedou a budou to brát vážně, pojedu taky. Byť budou podmínky hodně náročné.“

Na druhou stranu - kdo ví, kolik tenisu na ni do konce roku vůbec čeká… Vždyť Čína oznámila, že až na výjimky ruší velké sportovní akce pro zbylé měsíce roku 2020, což znamená škrtnutí nejen turnajů ve Wu-chanu a Pekingu, ale rovněž umíráček nad Turnajem mistryň v Šen-čenu.

„No, pro WTA to není úplně dobrá zpráva. Asi to bude velká rána,“ dumá Kvitová. „Zároveň víme, že Čína je náročná obecně, je to trochu jiný svět. A nejen v současné situaci. Takže holky asi spíš budou mít radost.“