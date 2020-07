Evertová věří Sereně: Dávejte si pozor, překonat těžké časy je pro ni hračka

Najde v sobě Williamsová dost síly a schopností k útoku na vytouženou metu i po koronavirové pauze?

Byť indicie v podobě pokročilého věku, bilance z posledních grandslamových finále a vyrovnanosti tenisového pole hovoří spíše v její neprospěch, její slavná předchůdkyně a krajanka Chris Evertová o tom nepochybuje.

„Jestli někdo dokáže projít těmito těžkými časy a výzvami, je to Serena Williamsová,“ domnívá se 18násobná grandslamová šampionka v rozhovoru pro BBC. „Vzhledem k tomu, čím si v životě musela projít, tohle pro ni bude hračka, takže si na ni dávejte pozor,“ varuje.

Chris Evertová (vpravo) a Martina Navrátilová vítají Serenu Williamsovou v klubu 18násobných grandslamových šampionek:

Post Sports @PostSports Martina Navratilova and Chris Evert welcome Serena Williams into the 18-Slam club http://t.co/y3RdnaAsNr http://t.co/d5TPFeKer4 oblíbit odpovědět

Williamsová bude v nahánění rekordu Margaret Courtové pokračovat hned při první příležitosti, kterou současná sezona zdecimovaná koronavirem umožní. Po oznámení konání letošního US Open byla domácí hvězda jednou z prvních, kdo přislíbil účast. „Konečně, už se nemůžu dočkat, až se vrátím do New Yorku a zahraju si na US Open 2020,“ vzkázala.



V areálu Flushing Meadows bude jistojistě patřit k nejvážnějším adeptkám na titul. Už jen kvůli tomu, že některé hráčky z popředí žebříčku turnaj kvůli přísným bezpečnostním opatřením a strachu z nákazy nejspíš vynechají.

Bude ale tato „pomoc“ Sereně stačit?

V září mladší ze sester Williamsových oslaví 39. narozeniny, od titulu na Australian Open 2017 a následném porodu dcery se sice probila do čtyř grandslamových finále, nicméně neuspěla ani v jednom.



V Londýně a New Yorku v roce 2018, i na stejných místech o rok později, vždy podlehla postupně Kerberové, Ósakaové, Halepové a Andreescuové jednoznačně ve dvou setech.



Za poslední rok se však v celém, nejen tenisovém světě změnila spousta věcí. A pauza vynucená pandemií koronaviru tak klidně může Williamsové pomoci k obnovení fyzických i psychických sil ke zlomení finálového prokletí.

„Od těch finále, které prohrála, uběhlo už dost času, myslím, že bude mít čerstvý pohled a přístup, bude zkrátka klidnější,“ předvídá Evertová stav, ve kterém se současná světová devítka vrátí na kurty. „Vypadá opravdu fit a v dobré formě a zdá se, že je nažhavená dostat se zpět.“

Sama Williamsová přiznává, že během izolace se musela vypořádat se stejnými potížemi jako všichni ostatní. „Když někdo kýchne nebo zakašle, šílím z toho. Nevídám se s nikým kromě dcery. Už dva týdny. Je to k zbláznění,“ prozradila na konci března.

Další trable jí a zbytku tenisového světa přivodilo zrušení Wimbledonu. „Byl to šok,“ nezastírá. „Říkala jsem si, co budu další měsíce dělat? Co bude dál? Myslím, že podobné otázky mělo hodně lidí. Naštěstí mám pozitiva, rodinu a snažím se přemýšlet hlavně o tom, o čem ostatní lidé, tedy jak si tento pozitivní přístup udržet.“

Jestli si jej přinese i do zápolení na newyorských dvorcích, bude mít slušnou šanci vybojovat na domácím grandslamu sedmý titul, celkově už 24.

A že bájného rekordu může dosáhnout věří i Evertová. „Nemyslíte, že izolace změnila pohledy lidí? Třeba já chci víc než kdy dřív dělat věci, které jsem odkládala. Nyní jsem klidnější a žiji jednodušeji než předtím,“ pozoruje na sobě bývalá vynikající hráčka.

„A tohle období možná stejně změnilo i Serenu. Až se vrátí zpět k tenisu, myslím, že to může využít ve svůj prospěch.“