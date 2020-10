Tři kroky od nebe. Kvitovou čeká třinácté grandslamové čtvrtfinále

Potřinácté v životě se představí v grandslamovém čtvrtfinále. Zatím v něm šestkrát zvítězila a šestkrát ztroskotala. Teď chce vyrovnanou bilanci změnit v kladnou. Historie napovídá, že by se jí to mělo podařit. Tři kroky ji dělí od vzácné trofeje, od sportovního ráje.

Už nyní může své působení na Roland Garros 2020 považovat za povedené. Na nepříliš oblíbené antuce dokráčela mezi osm nejlepších.

Využila příznivého losu a zůstává v soutěži, zatímco skoro všechny hvězdy zhasly – z nasazených „žije“ jen ona a Keninová z USA.

Čtvrtfinále Petry Kvitové na grandslamech Wimbledon 2010

Kvitová - Kanepiová 4:6, 7:6, 8:6 Australian Open 2011

Kvitová - Zvonarevová 2:6, 4:6 Wimbledon 2011

Kvitová - Pironkovová 6:3, 6:7, 6:2 Australian Open 2012

Kvitová - Erraniová 6:4, 6:4 Roland Garros 2012

Kvitová - Švedovová 3:6, 6:2, 6:4 Wimbledon 2012

Kvitová - S. Williamsová 3:6, 5:7 Wimbledon 2013

Kvitová - Flipkensová 6:4, 3:6, 4:6 Wimbledon 2014

Kvitová - Strýcová 6:1, 7:5 US Open 2015

Kvitová - Pennettaová 6:4, 4:6, 2:6 US Open 2017

Kvitová - V. Williamsová 3:6, 6:3, 6:7 Australian Open 2019

Kvitová - Bartyová 6:1, 6:4 Australian Open 2020

Kvitová - Bartyová 6:7, 2:6

Za zvláštních okolností ve Francii potvrdila, že i ve třiceti letech a po zrádné koronapauze patří do špičky. Spokojená však slečna z Fulneku není. Ač se nedívá, jaká cesta se jí v pavouku otevřela, musela si všimnout, kolik favoritek padlo. Ví, že si vytvořila znamenitou pozici pro útok na třetí grandslamový pohár.



Čtvrtfinále není v tenise tak zlomovým mačem jako třeba na mistrovství světa v hokeji, kde představuje bránu k medailím.

Rozhodně ale bývá výjimečné a sledované. Kvitová v něm zažila šílená dramata, dvakrát se z něj odrazila až k wimbledonskému titulu, utrpěla pár drásavých porážek.

K prvnímu nastoupila před deseti lety a třemi měsíci na londýnské trávě a z pěti mečbolů otočila bitvu s Estonkou Kanepiovou.

„To byl nervák! Seděli jsme v jednom boxu s trenérem Kanepiové a nedá se publikovat, co ten vypouštěl z pusy,“ říká David Kotyza, tehdejší kouč Kvitové.

Ta ve dvanácti utkáních získala i ztratila po patnácti setech.

Střetla-li se s rivalkou z Top 10, vždy prohrála (0:4). Ruska Zvonarevová, Američanka Serena Williamsová i Australanka Bartyová byly o kus lepší.

Ve vyrovnaném zápase s Venus Williamsovou na US Open 2017 při návratu po operaci pořezané ruky ještě postrádala obvyklou ráznost.

V partiích s hůře postavenými soupeřkami na žebříčku má slušné skóre 6:3, což je povzbudivé před nejbližším duelem se Siegemundovou (číslo 66 v pořadí WTA).

Nejsnadněji zdolala Italku Erraniovou na Australian Open 2012, krajanku Strýcovou na Wimbledonu 2014 a domácí Bartyovou loni v Melbourne. „Petra mě odzbrojila. Fantasticky začala a já byla úplně bezmocná,“ konstatovala Australanka.

Úlohu favoritky zvládla česká levačka taky v dosud jediném pařížském čtvrtfinále v červnu 2012, kdy přemohla Kazašku Švedovovou.

Pařížská šance. Proč Kvitová na Roland Garros může snít ve velkém

Výstrahou může být naopak bolestivá porážka s Belgičankou Flipkensovou z Wimbledonu 2013.

„Bylo mi hrozně špatně. Měla jsem teplotu. A stejně jsem prohrála dost těsně,“ pamatuje si stále.

Oslabená po mononukleóze marně odolávala též Italce Pennettaové v New Yorku v září 2015.

Ze čtvrtfinálové minulosti Kvitové vyplývá tedy několik poučení.

Kromě zmíněné kvality sokyně je klíčové zdraví české plavovlásky. V Paříži dosud postupovala docela hladce, nevyplýtvala moc sil, nezdálo se, že by ji trápil nějaký neduh.

Petra Kvitová slaví postup do osmifinále Roland Garros.

Hodí se ukořistit první sadu, jen dvakrát ze šesti případů se PK povedlo otočit z 0:1 na 2:1 (naposled před osmi lety na Roland Garros).



Tenisté jsou zvlášť citliví na podmínky. Třeba vedro při přetahované s Pennettaovou na Flushing Meadows nesvědčilo Kvitové ani trošku. Při servisu jí vadilo rovněž polední slunce při letošní odvetě s Bartyovou v Laver Areně.

Antuku nezbožňuje, jejímu stylu vyhovuje ze všech povrchů nejméně. V podzimním počasí však míče neletí tak rychle a skáčou níž, což Kvitové přináší dvě výhody.



Má víc času připravit se na své pádné údery, takže se zřídka dostává pod tlak. A její rány s plochou dráhou letu jsou pro soupeřky zvlášť nepříjemné.

Zajímavé je, že ve svém třináctém grandslamovém čtvrtfinále narazí pojedenácté na starší protivnici (jedině Bartyová je mladší).

Uvítala by, kdyby jí vítr příliš nefoukal do podání. Ráda by diktovala dění na centrálním dvorci. Ví, že úskočná Siegemundová v Paříži uhranula ranařky Mladenovicovou, Görgesovou a Martičovou.

Ze všeho nejvíc potřebuje poněkud nepředvídatelná Kvitová pohodu. Pakliže ji na kurtu najde, Němku nespasí žádné čáry. A Češka se ocitne o krok blíž tenisovému nebi.