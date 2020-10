ONLINE: Kvitová bojuje ve čtvrtfinále Roland Garros, nad Siegemundovou vede

Poprvé po pěti letech se Kvitová probila do čtvrtfinále pařížského grandslamu. A levoruká Češka má slibný los k postupu ještě dál, v cestě do semifinále jí stojí Němka Siegemundová, 66. tenistka žebříčku.

„Vím, že má hodně pestrý tenis, a když je tu ve čtvrtfinále, tak musí hrát dobře, to je jasné. Navíc na antuce umí, vyhrála turnaj ve Stuttgartu,“ má se před soubojem na pozoru turnajová sedmička.



„Pro ni je to velký úspěch a bude se rvát o každý míč - což tu děláme všechny. Nebude to nic jednoduchého, každopádně nebezpečná soupeřka. Moc se na zápas těším!“

Kvitovou do čtvrtfinále posunuly hladké výhry nad Francouzkou Dodinovou, Italkou Paoliniovou, Kanaďankou Fernandezovou a Číňankou Čang Šuaj, po zaváhání hlavních favoritek rázem figuruje v pavouku jako tenistka s druhým nejlepším žebříčkovým umístěním.

„Věřím, že když bude hrát takhle, může ovládnout celý turnaj,“ pochválila Češku osmifinálová protivnice Čang Šuaj. Kvitová ovšem přehnaná očekávání mírní: „Nekoukám se moc daleko a ani na tohle nechci myslet. Jsem tu, abych odehrála příští zápas – a pak se uvidí.“

Moc dobře si totiž dobře uvědomuje, že ve čtvrtfinále ji nečeká nic snadného. Rovněž Siegemundová má v Paříži pořádný lauf, 32letá Němka zdolala domácí Mladenovicovou, krajanku Görgesovou, Chorvatku Martičovou a v osmifinále Badosaovou ze Španělska.

Postupem do čtvrtfinále si dalece vylepšila své grandslamové maximum, před letošním Roland Garros došla nejdále do třetího kola, dva zápasy vyhrála na Australian a US Open 2016.

V případě, že Kvitová uspěje, čeká ji v boji o finále vítězka amerického souboje Keninová vs. Collinsová, toto utkání je na programu hned po česko-německém střetnutí.

Djokovič a Carreňo znovu proti sobě

Ve středu se bude rozhodovat také o zbývajících semifinalistech ve dvouhře mužů.

Roland Garros příloha iDNES.cz

Ke čtvrtfinále nastoupí nejdříve Řek Tsitsipas a Rus Rubjlov, po nich přijde tahák programu v podobě reprízy osmifinále nedávného US Open mezi Srbem Djokovičem a Španělem Carreňou. V New Yorku skončil zápas diskvalifikací světové jedničky.

Už v úterý si účast mezi poslední čtyřkou zajistili Argentinec Schwartzman a Španěl Nadal.

V ženském pavouku tvoří druhou semifinálovou dvojici argentinská kvalifikantka Podoroská a Polka Šwiateková.