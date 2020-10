Ozvěny minulosti. Jak Kvitová přemohla soupeřku i emotivní vzpomínky

Náročná prověrka mysli přišla těsně před koncem. Kvitová ji však ustála: Číňanku Čang Šuaj přehrála 6:2, 6:4 a je ve čtvrtfinále Roland Garros, což je její nejlepší zdejší výsledek od roku 2012.

„Musím říct, že konec zápasu byl opravdu hodně emotivní. Jsem ráda, jak jsem to zvládla, trochu to na mě přicházelo. Bylo těžké to udržet; když o tom mluvím, emoce se zase vracejí,“ líčila sedmá nasazená hráčka turnaje. V dalším kole ji čeká Němka Siegemundová.

Zato v úvodu duelu jste byla mentálně silná, Číňanku jste převyšovala.

No, upřímně jsem dneska byla od rána docela v pohodě, ale tak půl hodinky před zápasem to na mě padlo a začala jsem být hodně nervózní. Taková jinačí. Ale zároveň vím, že když jsem nervózní, je to i dobrá známka toho, že mi na tom záleží, že se vypumpuju. A začala jsem výborně, brejkla jsem ji a podržela si servis.

Jak moc to duel ovlivnilo?

Začátek možná ve finále všechno rozhodl; kdyby si podržela párkrát servis, tak vím, že už tady hrála pár těsných setů a určitě by v nich byla nebezpečná. Jsem ráda, jak to všechno šlo. Protože jak strašně moc foukalo a byla zima, nebylo to opravdu vůbec jednoduché.

Čang Šuaj poté pronesla: „Petra to tady s takovým tenisem může celé vyhrát.“

Šuaj je hrozně fajn, máme se rády. Je hezké, že tohle řekla a hrozně si toho vážím, ale holek, co tady pořád hrají výborně, je hodně. Dopředu se nedívám. Jsem ráda, že jsem po osmi letech ve čtvrtfinále, a budu se snažit dostat o kolo dál.

Máte tento přístup odjakživa? Žádné velké spekulace, žádné velké zkoumání pavouka?

Asi to mám už odmala. I na turnajích, kam jsem jezdila s rodiči, jsem to prostě šla odpálit a pak se dozvěděla, s kým hraju příště. Nějak mi to zůstalo. Jen párkrát jsem ne ani tak udělala chybu, spíš získala ponaučení v tom, že jsem se koukala moc dopředu, že jsem v zápase přemýšlela na kurtu třeba o soupeřce ob kolo, dvě kola, což nejde. Od té doby to dělám takhle.

Oceňujete účast v pozdní fázi turnaje tím spíš, že jste se v Paříži tak daleko dostala naposledy v roce 2012? Tehdy jste hrála dokonce semifinále.

Já nikdy nebyla vyloženě antukářka, i když jsem třeba vyhrávala v Madridu. Tehdy se mi to sešlo, až v semifinále mě porazila Maria (Šarapovová), pozdější šampionka. Byl pro mě trochu zázrak dostat se na Roland Garros takhle daleko a teď jsem šťastná, že pořád umím uspět na každém z povrchů. Ostatně si pamatuju rok, kdy jsem na všech vyhrála nějaký turnaj. Tohle mě těší.

Jak těžkou soupeřkou bude příště Laura Siegemundová?

Uvidíme, moc jsem na to ještě neměla čas myslet. Vím, že má hodně pestrý tenis, a když je tu ve čtvrtfinále, tak musí hrát dobře, to je jasné. Navíc na antuce umí, vyhrála turnaj ve Stuttgartu. Pro ni je to velký úspěch a bude se rvát o každý míč - což tu děláme všechny. Nebude to nic jednoduchého, každopádně nebezpečná soupeřka. Moc se na zápas těším!