Petřina ruka už nikdy nebude ideální. Ale pořád je válečnice, říká kouč Vaněk

Při prodírání se davem z Armstrongova stadionu do zákulisí ještě vydýchával napětí, které se v něm nahromadilo v uplynulých hodinách.

Ulevilo se mu, že jeho hráčka a partnerka triumfovala v ukrutném nerváku ve třetím kole US Open, ačkoliv nevyšla rada, kterou jí dal při jednom z mečbolů.

„Na servisu vypálila parádní zatáčku ven z kurtu a podle plánu šla na síť, jenže Mugu naprosto fantasticky zareturnovala. Naštěstí se Peťa nenechala rozhodit a závěr zvládla,“ řekl.

Tenisový trenér Petry Kvitové Jiří Vaněk.

Zažil jste coby Petřin kouč větší drama?

Zrovna nedávno v Cincinnati otáčela mač s Teichmannovou z mečbolu. A taky semifinále s Keysovou bylo neskutečné. Díky výhrám v Cincinnati si tady našla rytmus a víru, že je schopná otáčet zápasy, válčit do poslední chvíle. Pro ni je nejdůležitější vědomí, že je pořád bojovnice a lvice. Viděli jsme, že se ani za stavu 2:5 ve třetím setu nevzdala. Zaplaťpánbůh, že super tie break zmákla.

Bylo vám nejhůř při Španělčiných mečbolech?

Petra v obou případech dobře zaservírovala. Muguruza mě překvapila. V sezoně se jí moc nedaří. Když jsem proti ní koučoval Karolínu (Plíškovou) i Petru, skoro vždycky holky vyhrály ve dvou setech. Nečekal jsem, že se takhle zvedne. Opravdu se tady chytla, na své poměry servírovala až neuvěřitelně. Klobouk dolů před Petrou, že v sobě našla tolik síly. Škoda, že jí utekl první set ze stavu 4:2 a 30-15. Ale tak to chodí, jednou dáš, jednou dostaneš.

Kde se vzalo Petřino povstání po bídné první půlce roku?

Všichni víme, že má problémy s rukou, která po všem, co se jí s ní stalo, nebude nikdy ideální. S pomocí pana profesora Koláře pořád bojuje s všelijakými problémy, s následky zranění a operace. Jednou s nataženými šlachami, podruhé se zánětem v zápěstí. Proto některé její údery nevypadají úplně super. Raketa se jí někdy zaviklá, vyklouzne jí. Je pro ni těžké hned po servisu dát další ránu. Chybí jí taková stabilita. Klíčové je, aby ji tenis zase bavil.

A baví?

Ve svém věku už nemusí nikomu nic dokazovat. Potřebuje v sobě najít chuť k válčení, což s bolestí není snadné. I pro mladší hráčky je to na palici. Pořád nemá moc natrénováno. Nejvíc roste s odehranými zápasy. Po výhře z mečbolu v Cincinnati najednou jede úplně jiným směrem. Hodně jí pomohla tráva, vyhraný turnaj v Eastbourne. Všechno z ní spadlo.

O čem v téhle fázi kariéry přemýšlí?

Jedeme z turnaje na turnaj, což už ji někdy ubíjí a říká si: „Proč já vlastně ještě hraju?“ Ale jindy na ní zase vidím při rozehrávce nebo při tréninku, jak jí září oči. A říká: „Velkej kurt, přijde hodně lidí. Já si to užiju!“ A pak dokáže předvést to nejlepší, co v ní je. Já jí jenom musím pomáhat, aby si udržela zaujetí, aby ji tenis bavil. Pak může hrát takovéhle mače.

US Open 2022 příloha iDNES.cz

Bojuje s různými trably. Snáší už coby astmatička líp americké vedro?

Jo, v hlavě měla dřív docela dost věcí, kterými se strašně moc zabývala. Snažím se, aby se jich zbavila: „Dobře, špatně se ti dýchá. Ale pak uděláš super výsledek v Miami nebo Cincinnati, kde je vlhko jako blázen!“ A ona… „Aha, to je vlastně pravda.“ Děvčata kolikrát přemýšlejí o zbytečnostech. Jí samozřejmě nějaké podmínky nesedí, to nechci shazovat. Když se vaří na kurtu, najednou se jí hůř dýchá. Má astma, musí si fouknout. Ale učím jí, ať si to moc nebere. Přinejhorším prohraje, no. Když je v zápase probuzená a bojuje, nevnímá vůbec nic a vydoluje ze sebe veškeré síly. Není moc tenistů, kteří tohle dokážou.

Na kurtu jste ji nabádal, ať dá na instinkty, nebojí se. Potřebuje se v žáru bitvy uvolnit, odvázat?

Peťa si celý život vítězství uhrávala sama. Chodila si pro ně. V tie breaku jsem si všiml dvou balonků, kdy to jenom vracela. Jenže ona není jako Halepová, která výměny oběhává a strká míče přes síť. Nesmí se bát, že udělá chybu. Musí věřit, že dá winner. Že si výhru sama urve. Takže jí opakuju, ať se nebojí prohrát.