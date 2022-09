Kvitová po nerváku: Úplně jsem se vyšťavila. Naši si doma dali panáka

Až cirkusové veletoče ve skóre. Burácení v hledišti. Nádherné výměny i nečekané chyby, po nichž se hlasitě vzdychalo, hráčky zavíraly oči, lamentovaly a Kvitová dokonce párkrát praštila raketou o rozpálený beton.

Utkání dvou grandslamových šampionek ve třetím kole posledního grandslamu sezony přineslo vskutku nevšední podívanou s výsledkem 5:7, 6:3, 7:6.

Některé věci v něm dvaatřicetiletá Kvitová zažila poprvé v kariéře.

Máte za sebou jeden z mačů, kvůli kterým se vám stále vyplatí trmácet po turnajích?

No, to teda zrovna teďka nevím... (úsměv) Takový zápas je náročný fyzicky i psychicky. Tenis je hrozný i krásný v tom, že se nehraje na čas. Že musíte bojovat do posledního míče. Kdykoliv se může přihodit cokoliv. Nervy se podepisují na všech, což bylo vidět i na Garbině. Nedoservírovala zápas. Byla trošku zaťatá. Já jsem se chvílemi držela zuby nehty. Ale po výhře přichází krásný, super pocit. Po mečbolu ze mě všechno spadlo. Musím říct, že jsem teď docela šťastná.

Nemáte nějaké zprávy od svých blízkých o případné ztrátě vědomí v důsledku neobyčejného duševního vypětí?

Ne ne ne. Ale naši si dali panáka. Což chápu. Naštěstí se snad nikomu nic nestalo. Nebo aspoň o ničem nevím. Vy jste v pohodě?

Jakž takž... Jak jste v hlavě nesla, když vám v první sadě uteklo vedení 4:2?

První set byl hrozný. Nejdřív jsme výborně servírovaly, brejkla jsem ji a pak mi servis spadl úplně někam, kde jsem ho vůbec nemohla najít. Byl to strašný šok a já cítila, že se zatahuju, což jsem tedy vůbec nepotřebovala. Samozřejmě jsem věděla, že díky příznivé vzájemné bilanci mám dobrou šanci, abych ji porazila. Jenže najednou mi to úplně uteklo, což byl děsný pocit.

Co vás z něj vyprostilo?

Vůle. Vnitřní síla. Začala jsem líp podávat a získala druhý set. Ve třetím jsem se ocitla brejk dole. Ale věděla jsem, že i za stavu 2:5 mi Garbině může dát šanci. Že její sezona neprobíhala úplně ideálně. Uklidňovala jsem se a zůstávala soustředěná. Doufala jsem, že nějaká příležitost přijde. A přišla. V super tie breaku rozhodovala naše odolnost. I když jsem vedla 8:5, ona se dokázala vrátit.

Napadlo vás, že při normálním tie breaku byste zvítězila o dost dřív - 7:4?

Jojo, v tu chvilku mě mrzelo, že hrajeme tu delší verzi. Musím vám poděkovat, že jste mi po prvním kole řekl o mé pozitivní tie breakové bilanci. Vzpomněla jsem si na ni. A teď jsem si ji ještě trochu vylepšila.

Utekla jste za stavu 5:6 ze dvou mečbolů. Pak jste sama tři nevyužila. Vybavujete si ty chvíle?

Vím, že jsem při jednom (9:8) dávala zatáčku ven a šla na síť, jenže přiletěl neuvěřitelný return. Naštěstí jsem poslední míče zvládla a vítězství uklohnila.

Cítíte, že by vás triumf v takovém dramatu mohl do dalších kol nakopnout?

Momentálně ne. (směje se) Úplně jsem se vyšťavila. V tie breaku jsem míče tahala jako nikdy v životě. Přitom jsem si říkala, že to není moje hra, že do nich musím víc chodit. Chtěla jsem si vítězství uhrát sama, což ale prostě nešlo. Hlava dělá strašně moc. I když jsem u úderu byla správně nohama, ruce mi vůbec nešvihaly. Bála jsem se, že kdybych švihla, míč by letěl snad 100 metrů do autu.

Na dvorci jste děkovala divákům. Skandovali, křičeli vaše jméno, tleskali... Zažila jste někdy v cizině tak mocnou podporu?

No... Těžko si něco takového vybavuju. Ve Wimbledonu jsou diváci jinak vychovaní. Každopádně to byla paráda. Mnohokrát se mi ježily chlupy na rukou a naskakovala husí kůže. Při brejkbolech, setbolech, mečbolech. Stadion byl hodně zaplněný, což je super. Lidi mi hodně pomohli.

Promiňte, jestli se pletu, ale usmála jste se před super tie breakem do rivalčiny lóže?

Hm. Oni jsou fajn lidi, takže jsem se na ně podívala. Ta blondýnka, Garbinina fyzioterapeutka, se na mě usmála. Tak jsem se usmála taky. Obě jsme si povzdychly a šly jsme na to. Tohle se mi asi v životě nestalo. Není vůbec obvyklé, že bych se dívala do boxu soupeřky. Ona měla taky nervy. Každá jsme si přála jiný konec, ale bylo to hrozně hezké. I po zápase - všichni přišli a pogratulovali, což bylo super.

Už tušíte, co vás čeká v osmifinále s domácí Pegulaovou?

Dopředu víme, že mě čeká divácká nepřízeň. Ale doufám, že by mi pár lidí mohlo zatleskat. S Jessicou jsem hrála dvakrát, mám pozitivní bilanci, což mi pomůže. Utkaly jsme se dokonce tady na US Open, byť bez diváků. Od té doby se zlepšila, má dobré výsledky během celé sezony. Letos patří do Top 10. Když budu hrát dobře, může být zápas vyrovnaný. Zase bude záležet hlavně na mém výkonu. Jako vždycky.