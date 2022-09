ONLINE: Kvitová bojuje o postup na US Open. Představí se i Plíšková

Kvitová nastoupí do dnešního zápasu po pauze ve druhém kole, ze kterého kvůli nemoci Ukrajinky Anheliny Kalininové postoupila bez boje. V New Yorku hraje svůj první turnaj po finále v Cincinnati a vstoupila do něj výhrou 7:6 6:0 nad osmnáctiletou kvalifikantkou Erikou Andrejevovou, v první sadě otáčela stav 2:5.

ONLINE: Kvitová vs. Muguruzaová Zápas sledujeme v podrobné online reportáži

Česká tenistka bude chtít zlepšit výsledek z minulého ročníku posledního grandslamového turnaje, kdy právě ve třetím kole nestačila na Marii Sakkariovou.

Její soupeřka se v aktuální sezoně trápí. Přesto bývalá světová jednička vyřadila v minulém kole mladou Češku Lindu Fruhvirtovou (6:0, 6:4). Vzájemná bilance hraje ve prospěch Kvitové, v šesti zápasech dokázala pětkrát zvítězit, prohála pouze v úvodním střetnutí v roce 2015.

Obě hráčky se potkaly už i na US Open v roce 2017, česká tenistka tehdy vyhrála 7:6, 6:3, na jejich poslední duely došlo ve finále v Dauhá 2018 a 2021.

Plíšková proti Bencicové

Po minulém kole, kdy přehrála v derby Marii Bouzkovou stojí Plíškové v cestě pětadvacetiletá Švýcarka se slovenskými kořeny, která českou hráčku porazila v jediném vzájemném zápase ve čtvrtfinále v Indian Wells v roce 2019.

ONLINE: Plíšková vs. Bencicová Třetí utkání na kurtu. Očekávaný start 21:00.

Zápas dvou Češek trval pouhých 68 minut. Plíšková v něm zraněnou krajanku Bouzkovou přehrála 6:3, 6:2 a ani jednou neztratila servis, což ovšem neplatilo v prvním kole turnaje. Češka proti Magdě Linetteové dohánělo manko 1:4 v rozhodující sadě.

Karolína Plíšková ve druhém kole US Open.

Také Bencicová byla blízko vyřazení, ve druhém kole podávala její soupeřka Sorana Cirsteaová za stavu 5:3 ve druhém setu na vítězství. Nasazená třináctka se několikrát ocitla dva míčky od porážky, Rumunku ale dokázala přehrát 3:6, 7:5, 6:2.

Přemožitelky Williamsových opět na scéně

Druhé kolo deblu si zahrají Linda Nosková s Lucií Hradeckou. České duo zdolalo na úvod turnaje před 23 tisíci fanoušky na stadionu Arthura Ashe hvězdnou domácí dvojici Serenu a Venus Williamsovy 7:6, 6:4.

„Stoprocentně šlo o můj největší tenisový zážitek. Každá osobní výhra v singlu je také důležitá, obzvlášť juniorský grandslam pro mě hodně znamenal, ale tohle byl jeden z mých snů. Byla jsem spokojená jen s tím, že jsem proti nim mohla nastoupit,“ řekla po utkání českým novinářům Nosková.

Radost Hradecké s Noskovou po triumfu nad sestrami Williamsovými.

„Pro mě je zase tohle poslední grandslam, takže jsem si to také užila. Na to, že to mohl být můj poslední debl tady v New Yorku, se přišlo docela podívat docela dost lidí. Co víc si nakonec přát,“ usmála se Hradecká.

Češky se na kurt postaví proti chilsko-slovinskému páru Alexa Guarachiová a Andreja Klepačová.

O postup do čtvrtého kola singlu se porvou i španělská esa Alcaraz, kterému stojí v cestě Američan Jenson Brooksby, a čtyřnásobný vítěz turnaje Nadal proti Francouzi Richardu Gasquetovi. Polská světová jednička Šwiateková hraje s Američankou Lauren Davisovou.