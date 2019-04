Pála o Šafářové: Na to, jak dobrá byla hráčka, se vždy podřídila týmu

Pod jeho vedením se levoruká rodačka z Brna výrazně podílela na čtyřech titulech českého týmu v letech 2011, 2012, 2014 a 2015. Není tedy divu, že Pála nacházel pro své, teď už bývalé, eso jen slova chvály a vděku.



Na jaký moment se Šafářovou si vzpomenete?

Jen ve Fed Cupu jich byla spousta. Vybavím si finále v O2 areně se Srbskem v roce 2012, kde udělala dva body, přičemž ten druhý zápas byl úplně úžasný. Musím říct, že to si pamatuji dodnes. Dokonce máme pár fotek z toho zápasu přímo v šatně, našel jsem je na chodbách v areálu tady v Prostějově. Pak jsem byl taky Lucce mimo Fed Cup fandit ve finále Roland Garros.

ROZHOVOR s Lucií Šafářovou

Napadá vás ještě něco?

Ještě vzpomínám na zápas v semifinále v Ostravě v roce 2015 s Garciaovou, kde utekla z několika mečbolů. Nebo ve čtvrtfinále 2014 v Seville, jak vyhrála strašně důležitý zápas za stavu 1:2, i když byla pět dní v posteli s nemocí. Pak odehrála jen jeden trénink, protože pršelo, a nakonec vyhrála ve třech setech. To byl opravdu velmi důležitý zápas, pak jsme totiž celý Fed Cup vyhráli.

Během působení u týmu jste pracoval s řadou hráček. V čem byla Šafářová výjimečná?

Na to, jak dobrá to je hráčka, dokázala vždy vyjít vstříc i ostatním holkám. V týmu není nikdy jednoduché dohodnout se třeba na trénování na kurtu, místě pro večeři, ale tohle řešila hrozně pohodově. Lucka i další hráčky v mém týmu si nikdy nic nesmyslného nevymýšlely a vždy se podřídily družstvu a pomáhaly jedna druhé.

Loni při finále se s reprezentací rozloučila Barbora Strýcová, teď Šafářová…

Jde to rychle no. A myslím, že to za chvíli bude ještě pokračovat. Na druhou stranu je to hezké, zážitky s někým, s kým je člověk tak dlouho dobu, se nezapomínají. Mě to taky určitě někdy bude čekat. Ale dokud je člověk přínosem pro tým, tak u něj budu rád a uvidíme, jak to bude od příštího roku. Teď přicházejí do týmu nové holky, což je zase další výzva.

I s novými tvářemi jste Kanadu porazili bez ztráty setu, musíte být spokojený.

Ale nebylo to jednoduché. Markéta (Vondroušová) v sobotu hrála poprvé doma jako velká favoritka, Karolína (Muchová) hrála úplně poprvé, takže jsem rád, že jsme to tak hladce zvládli. Dneska (v neděli - pozn.) jsem chtěl, ať to Markéta dohraje a pak jsem samozřejmě moc přál Lucce, aby měla vítězné rozloučení ve čtyřhře. I pro Báru (Krejčíkovou) to bylo důležité utkání do budoucna, hrály proti těžkým soupeřkám ve skvělé atmosféře. Naposledy v Québeku to bylo taky bez ztráty setu, tak s Kanadou zatím dobrý. (smích)

Jak se vám líbilo zdejší prostředí?

V Prostějově to znám, bylo to tady úžasné. Co jsme si řekli, to jsme měli. Na zápasy dorazilo skvělé publikum, což jsme i rozmlsaně čekali. Věřím, že i Lucce se to líbilo. Všechno klaplo, co se ke mně doneslo, tak i Kanaďanky byly naprosto spokojené.

Věříte, že i po změně formátu Fed Cupu, ke které pravděpodobně dojde, budou mít nejlepší české tenistky chuť dále reprezentovat?

Myslím, že máme v zástupu dost mladých holek, pro které mohou být velkou motivací naše předchozí úspěchy a velké zápasy. Jsem rád, že tady byla Lucka, ostatní byly nadšené, že s ní mohly být v týmu. Těch titulů bylo hodně, nemůže to být donekonečna, ale je to určitě motivace pro další holky ve Fed Cupu nějak uspět. Nemusí to být jen titul, všem to zatím pomohlo v kariéře, v těchto týmových soutěžích je obrovský tlak a když ho zvládnou, pak si na turnajích vedou lépe.