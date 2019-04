Poprvé jednička a hned dva body. Užila jsem si to, řekla Vondroušová

Během víkendového utkání v Prostějově bezchybně plnila roli týmové jedničky, v níž se ocitla poprvé v kariéře. V sobotu zdolala Leylah Fernandezovou 6:4 a 6:1, o den později zařídila domácímu družstvu rozhodující třetí bod po vítězství 6:3 a 6:4 nad Rebeccou Marinovou. „Ještě nikdy jsem nezažila pocit vyhrát dva body, je to super,“ libovala si 19letá Češka.

Do duelu s kanadskou jedničkou vstoupila aktivněji, díky pestré hře s množstvím kraťasů si dvakrát přivlastnila soupeřčino podání a pohodlně ovládla první set. Jenže zkraje druhého dějství Vondroušová náhle přišla o servis a ocitla se pod palbou tvrdých úderů Marinové. „Hned na začátku zabila pár míčů, to byla pro mě trochu smůla, ale ona zahrála opravdu dobře,“ popsala Vondroušová.

Za stavu 3:4 ale opět přišla chvíle levoruké Češky. Sérií tří gamů v řadě otočila stav ve svůj prospěch a zpečetila hladké vítězství výběru Petra Pály 3:0. „Nakonec udělala víc chyb. Když jsem byla trpělivější a rozběhávala ji, tak víc kazila. Sice jsem ve druhém setu moc nemohla hrát kraťasy, protože dávala delší míče, ze kterých to moc nešlo, ale pak mi jeden za důležitého stavu vyšel, takže obecně platily,“ zhodnotila 47. hráčka žebříčku WTA.

Start v Prostějově brala i jako dobrou přípravu před další fází sezony. „Byly to pro mě první zápasy na antuce, takže jsem ráda, že jsem si před turnaji takhle zahrála. A je to ještě lepší tím, že to je Fed Cup za dva body,“ dodala Vondroušová.