Třetí bod a pak Šafářová? Rád bych ji na kurtu viděl, přiznal Pála

Českému týmu tedy v nedělním programu stačí přidat jedno vítězství a zachrání účast ve Světové skupině Fed Cupu. Pokud jej ve střetu jedniček přidá Markéta Vondroušová, Pála by pak pravděpodobně dopřál Lucii Šafářové rozlučku s úspěšnou reprezentační kariérou přímo na kurtu. „Stejně jako diváci i já bych Lucku rád viděl, ale nejdřív musím přemýšlet, jak udělat třetí bod,“ sdělil na tiskové konferenci po sobotních dvouhrách.

O čem ještě hovořil?

O zdárném vstupu do utkání. „Jsem rád, že oba zápasy skončily 2:0 na sety. V prvním jsme měli tři, ve druhém pět prohraných gamů. Z obou holek to po prvních setech více spadlo a druhé už byly lehčí. Ale musí tam přijít a zahrát tak, aby to stačilo k vítězství. To se jim povedlo.“

O výkonu debutantky Muchové. Kája zahrála super. Byl to její první zápas, navíc doma, přímý přenos v televizi, rodina v hledišti, velký hukot, to není úplně jednoduché zvládnout. Navíc hra soupeřky byla na antuku taková nezvyklá, servis rána, z obou stran bomba. Musím Káju pochválit, že stála dost vzadu a hodně nepříjemných servisů vrátila. Někdy sice vedla a pak to bylo zase trochu vyrovnanější, protože si prohrála podání, ale potom vždy soupeřku brejkla a ani jednou neprohrávala.“

O kanadských soupeřkách. Marinová v první dvouhře mě příliš nepřekvapila, musel jsem akorát Káje připomenout, aby zahrála víckrát čop a kraťas a aby z forhendu občas přitlačila. Ve druhém zápase ale Fernandezová hrála z forhendové strany lépe, než jsem myslel. Maki (Vondroušová) ji tolik nedokázala odtlačit od lajny, i když je na antuce hrát u lajny těžké a myslím, že také ne úplně správné. Překvapilo mě, že to docela ustávala. Maki zahrála dobrý balon a ona ho slušně rychle po odskoku vrátila zpět. Navíc ještě vytáhla pár krásných kraťasů. Na lavičce jsme se pak bavili, že musí víckrát použít forhend po čáře, který pak udělal hodně bodů.

O vlivu Fed Cupu na zlepšení. „Myslím, že potenciál Káji i Maki je daleko vyšší než jejich současný žebříček a věřím tomu, že jim takové zápasy pomůžou v další kariéře. Zatím tyhle zápasy pomohly úplně všem, hráčky se totiž musí popasovat s nervozitou, na kterou nejsou zvyklé. A je na ně i větší tlak než při zápase na turnaji.