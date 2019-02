Světová jednička? Příjemné, ale trofej je víc, řekla přemožitelka Kvitové

Bylo to symbolické předání. V černých šatech na pódiu stojící Li Na se před čtyřmi lety stala vůbec první asijskou vítězkou úvodního grandslamu sezony. Teď někdejší světová dvojka předávala trofej pro vítězku dvouhry další asijské misionářce.

A obrovskému talentu ženského tenisu, za který Naomi Ósakaová platí.

„Vůbec jsem o tom nevěděla. Nejdříve jsem chtěla plakat, ale nepřišlo mi to na tom pódiu vhodné. Je to obrovská čest,“ líčila 21letá Naomi Ósakaová.

Ve finále přehrála Petru Kvitovou ve třísetové řeži. „Drama to ale nebylo,“ ujistila novináře na tiskové konferenci.

Podruhé v kariéře se japonská tenistka s haitskými kořeny stala grandslamovou šampionkou. Loňský rok zakončila triumfem na US Open, ten letošní zahájila stejným počinem v Melbourne.

Navrch se v pondělním vydání žebříčku WTA vyhoupne na první místo (poražená finalistka Petra Kvitová poskočí na druhé místo, čímž vyrovná kariérní maximum z roku 2011).

Jako vůbec první tenistka z Asie.

„Umístění v rankingu pro mě nikdy nebylo cílem. Teď jsem ráda, že jsem získala tuhle trofej. Ale samozřejmě bude příjemné mít u jména číslo jedna,“ řekla Ósakaová.



Skromná slečna prožívá fenomenální měsíce. Rok 2017 zakončila na 68. místě žebříčku. Loni se usadila mezi tenisovou smetánku, získala první grandslamovou trofej, když ve finále přehrála Serenu Williamsovou.

A v nastoleném kvapíku pokračuje i letos.

„Byla jsem velmi šťastná, že publikum fandilo mně i Petře. To loni ve Flushing Meadows nebylo. Tam diváci přáli domácí Sereně,“ srovnala Ósakaová obě grandslamová finále.



Zamtíco loni narazila na svůj dětský idol, proti Petře Kvitové nastoupila vůbec poprvé. A Ósakaová přiznala, že před duelem s rozjetou českou tenistkou, která na cestě do finále v Melbourne neztratila set, ji zaplavily obavy a nervozita. „Působila neporazitelně. Vůbec jsem nevěděla, co od ní čekat.“

Stres Ósakaová odehnala tradičním receptem: při nástupu na modrý kurt si do uší pustila skladbu amerického rapera Jaye Rocka s příznačným názvem Win.

„Ukázal mi to táta během US Open. Poslouchala jsem to už tam. A ono to funguje...,“ odtajnila Ósakaová.

ZPRAVODAJSTVÍ finále ženské dvouhry Australian Open

A další cíl hvězdné Japonky? Obhajovat trofeje. První úkol přijde na jaře v Indian Wells, později US Open a za rok Australian Open. „Je to totiž známka, že jste opravdu nejlepší hráčka světa,“ řekla Ósakaová.

S dvěma grandslamový tituly na kontě už se mezi ně řadí. A další mohou na účet Naomi Ósakaové přibývat.