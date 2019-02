Kouč Kvitové: Krásné finále. Petra bojovala. Naomi je právem jedničkou

Z lóže tleskal své hráčce, která po prohraném finále (6:7, 7:5, 4:6) na lavičce zápolila s přívalem emocí. Věděl, že pár věcí v napínavé bitvě mohla udělat jinak a lépe. „Ale zaslouží pochvalu za bojovnost, nechala tam úplně všechno,“ prohlásil Vaněk.

Napínavé utkání bavilo obecenstvo, uchvátilo řadu odborníků. Taky kouč poražené dámy tvrdil: „Smekám před oběma hráčkami. Viděli jsme krásné ženské finále, jaké na grandslamu dlouho nebylo. Klobouk dolů před Naomi. Zasloužila si titul, šla si pro něj. Místy hrála úplně bez chyb, výborně servíruje.“

V některých pasážích se ale zdálo, že by se vývoj mohl vydat jiným směrem, ne?

První set by se možná vyvíjel jinak, kdyby Petra za stavu 3:3 využila vedení 40-0 na returnu. Ale na kdyby se nehraje. Naomi každopádně minimálně kazila, přitom vypálila spoustu vítězných úderů.

Podávala Petra nejhůř ze všech zápasů v turnaji?

Asi mohla servírovat líp. Ale teď proti ní stála skvělá hráčka, ocitla se pod tlakem. Věděla, že po druhém podání se hned může dostat do obrany. Každopádně se střetly dvě nejlepší hráčky na světě. Kdyby na druhé straně stála kterákoliv jiná holka, tak by ji Petra porazila. O tom jsem přesvědčený.

Není škoda, že nevyužila laufu, do kterého se dostala po zisku druhé sady?

Petru chci pochválit za bojovnost, odvrátila tři mečboly, nechala tam úplně všechno. Trošku jsem doufal, když otočila druhý set, že by se ve třetím mohla dostat do trháku. Naomi byla trošku dole. Ale dostala se z krize, pak byla o krůček napřed a držela si podání. Ukázala, jaká je šampionka. Otočila v turnaji pár zápasů. Hrála riskantně a aktivně. Můžu jenom smeknout. Petra nebyla o tolik horší, ale prohrála s lepší hráčkou.

Titul ze Sydney a finále v Melbourne. Jak jste spokojen s australskou misí?

Porážka bolí, ale nemůžeme odjíždět nějak zvlášť zklamaní. My trenéři ji vstřebáme brzo a budeme se snažit, aby se s ní co nejdřív vyrovnala i Petra. Po všem, co zažila, si splnila sen - zase postoupila do grandslamového finále. Časem budeme vzpomínat jenom v dobrém a jsme šťastní z toho, co tady Petra dokázala.

Dopadlo na ni, jak se tu často připomínalo její přepadení?

Samozřejmě s tím musí bojovat. Když je hodně na očích, nemůže se před takovými otázkami úplně schovat. To bychom ji nemohli pouštět mezi novináře. Lidi si rádi čtou příběhy. Hodně věcí ji mohlo rozptylovat, ale na ně se nemůžeme vymlouvat. Tenistka, která chce vyhrávat grandslamy a být první na světě, musí být psychicky silná na kurtu i mimo něj. Snad ji tenhle úspěch vyburcuje k další práci. Když bude dál pilná, vůbec se o ni nebojím. Další šance ještě přijdou.

Co vás napadlo, když ji po čtvrtfinále Jim Courier rozplakal při rozhovoru na kurtu?

No, bylo to nešťastné. Nevím, jestli chtěl v lidech vzbudit emoce. Petra sama si nestěžovala. Viděli jsme i při finálovém ceremoniálu, že se jí hrnuly slzy do očí a vzpomínky do hlavy. Podle nás na sebe může být pyšná. Když prohrála s lepší hráčkou, nedá se nic dělat.

Petřin nejlepší výkon, když ho dokázala podat, obvykle zaručoval vítězství nad téměř každou soupeřkou. Znamená nástup Osakaové zásadní změnu?

Souhlasím. Naomi vyhrála dva grandslamy za sebou. Je právoplatně číslo jedna. Uhrává si všechno sama. V Melbourne zvládla finále dvou momentálně nejlepších tenistek. Obě hrají nejrychleji. Jenom tyhle dvě jsou spolu hrát takový pingpong. A Naomi? Důležité balony, důležité chvíle zahrála naprosto famózně.